Samsung Display затверджує лідерство на ринку дисплейних панелей для смартфонів в першому півріччі

19 октября 2022 г., 15:25

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Strategy Analytics доповідає, що світовий ринок дисплеїв для смартфонів у першому півріччі 2022 року зафіксував дохід у розмірі 20 млрд дол.



Згідно зі звітом, за відповідний термін ринок дисплейних панелей для смартфонів скоротився на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На ринку продовжує займати лідируючи позиції Samsung Display з часткою 53%, за нею слідують BOE Technology з 15% і Tianma Microelectronics з 8%. Три найбільших постачальники дисплейних панелей захопили майже 76% світового ринку за перше півріччя.



«Ринок дисплейних панелей для смартфонів стримувався падінням попиту на LCD-панелі, в той час, як впровадження OLED розширилося на смартфони середнього рівня, що дозволило OEM-виробникам нарощувати темпи. Постачальники дисплеїв спостерігали зростання попиту на гнучкі OLED-панелі з високою частотою оновлення, що сприяло зростанню OLED протягом цього періоду. Samsung Display мав сильні позиції, щоб отримати вигоду від попиту споживачів, що дозволило отримати потужний конвеєр дизайнерських перемог для його OLED-панелей. BOE, TCL CSOT і Tianma наростили виробництво OLED і отримали замовлення на поставку OLED-панелей від провідних брендів в першому півріччі 2022 року», прокоментував доповідь Strategy Analytics її старший аналітик Джеффрі Метьюз (Jeffrey Mathews).



«Ми очікуємо, що імпульс для OLED-панелей збережеться і сприятиме зростанню ринку завдяки посиленню конкуренції серед постачальників дисплеїв і збільшенню виходу панелей. Очікується, що на ринку LCD-панелей спостерігатиметься надлишок пропозиції, що призведе до подальшого зниження цін. Слабкі макроекономічні настрої створюють сильний ризик для загальних перспектив зростання ринку дисплеїв для смартфонів», зазначив Стівен Ентвістл (Stephen Entwistle), віце-президент практики стратегічних технологій в Strategy Analytics.

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