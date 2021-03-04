Google прекратит отслеживать веб-активность на уровне пользователей

4 марта 2021 г., 16:25

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Во вчерашнем блоге Google официально разъяснила, что анонсированное ею ранее намерение отказаться от использования файлов куки в своих продуктах в 2022 г. означает и отказ вообще от любых идентификаторов онлайновой активности индивидуальных пользователей.

«Мы не будем ни создавать альтернативные идентификаторы, ни применять их в наших продуктах, — заверил автор вчерашнего блога, Дэвид Темкин (David Temkin), директор Google по управлению продуктом для приватности рекламы и доверия. — Успехи в агрегации, анонимизации, обработке на устройстве и других технологиях сохранения приватности предлагают отчётливый путь к замене индивидуальных идентификаторов».

Ключевым компонентом этой стратегии является технология Федерированного когортного обучения (Federated Leaarning of Cohorts, FLoC). Она позволяет скрыть индивидуальных пользователей внутри толпы (когорты) людей с общими интересами. Такой подход к персонализации рекламы почти столь же эффективен, как традиционный: возврат вложений в рекламу, по данным внутренних исследований Google, составляет не менее 95% от обеспечиваемого с применением сторонних куки.

«Мы осознаём, что другие провайдеры могут превзойти нас по уровню идентификации пользователя для рекламного отслеживания, — пишет Темкин, имея в виду конкурентов на рынке рекламы, таких как Facebook. — Но мы верим, что такие решения не удовлетворят растущим запросам потребителей к приватности или регуляторным требованиям, и поэтому не подходят в качестве надёжной долгосрочной инвестиции».

Публичное тестирование когорт на основе FLoC в Chrome начнётся со следующим релизом браузера в текущем месяце, а к испытаниям этой технологии с рекламодателями в Google Ads компания надеется приступить во II-м квартале.

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