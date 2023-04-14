Intel виходить із бізнесу серверних платформ

14 апреля 2023 г., 12:08

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Були часи «збирати каміння», коли Intel розширювала охоплення в центрах обробки даних. Давнє лідерство у процесорах спонукало до інвестицій у суміжні бізнеси – адже пам'ять, накопичувачі, мережеві технології роблять істотний внесок в розвиток обчислювальних потужностей і потенційно прибуткові. Але щось пішло не так, і навіть у серверних процесорах конкурентна компанія AMD зараз має потужнішу лінійку продуктів. Для Intel настав час вимушеного «розкидання каміння».





З початку 2021 року, після повернення до штурвалу Пета Гелсінгера, Intel вийшла з низки бізнесів. Ці виходи заощадили компанії понад 1,5 мільярда доларів США. Продано, по суті, весь бізнес пам'яті. Твердотільні накопичувачі і виробництво пам’яті NAND відійшли SK Hynix. Передбачувано. Хоча попит на ПК і серверні процесори падає, індустрія чіпів пам’яті зазнає ще більшого падіння - це видно з жорсткої конкуренції численних гравців та падіння цін.





Не злетів Optane, бренд Intel для продуктів на основі 3D XPoint, новому типу пам’яті, розробленим Intel спільно з Micron. Енергонезалежний як NAND, але значно швидший, Optane так і не набув достатнього поширення. Минулого року Intel знищила бізнес, списавши запаси на 559 мільйонів доларів.





Ще був вихід з бізнесу модемів для ноутбуків і бізнесу комутаторів Barefoot. Компанія зосереджувалася на меншій кількості основних видів діяльності, з метою повісити прибутковість.





І ось «зрізання костів» наблизилося до серцевини. За інформацією ServeTheHome, Intel згортає свій серверний бізнес:





«Відповідно до постійних зусиль Intel щодо визначення пріоритетів інвестицій, ми прийняли важке рішення вийти з нашої групи рішень для центрів обробки даних (DSG). У рамках цього плану Mitac, постачальник ІТ-рішень і давній ODM-партнер DSG, матиме право виробляти та продавати продукти на основі нашого дизайну».





Хоча Intel не мала широкого асортименту серверних платформ, вона була постачальником гіперскейлерів та великих корпорацій. Mitac, один із провідних ODM (також відомий в каналі продукцією Tyan), має набагато більшу частку ринку серверів і кілька брендів, під якими вони можуть продавати ці системи. Тобто, гіперскейлери не постраждають. Але з точки зору «рівновіддаленості від брендів» та зручності каналів збуту у серверних платформ Intel були свої переваги.





ServeTheHome тактовно коментує черговий вихід так: «Основним високорентабельним бізнесом Intel є продаж кремнію, а не листового металу».





Дні серверів, створених Intel, добігають кінця. Хто наступний?

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