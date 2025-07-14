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Intel виокремлює підрозділ комп'ютерного зору RealSense

14 июля 2025 г., 9:35
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RealSense, підрозділ комп'ютерного зору Intel, повідомив про виділення в окрему компанію та закриття раунду фінансування на суму 50 мільйонів доларів. 
 
Раунд очолила неназвана приватна інвестиційна компанія у сфері напівпровідників за участі стратегічних інвесторів, включаючи Intel Capital та MediaTek Innovation Fund. 
 
За словами компанії, це фінансування дозволить RealSense розширити діяльність на суміжні ринки та прискорити інновації в галузі штучного інтелекту, робототехніки та біометрії.
 
Нагадаємо, RealSense є розробником систем комп'ютерного зору, що спеціалізуються на вимірюванні глибини та відстеженні. Це дозволяє роботам, дронам та іншим пристроям з камерами сприймати та розуміти тривимірні середовища, в яких вони працюють. Основним продуктом компанії є популярна лінійка "глибинних камер", які використовують стереобачення, структуроване світло та технологію часу польоту для визначення глибини. Ці камери часто використовуються в роботах, допомагаючи їм точно визначати відстань до об'єктів.
 
Крім того, RealSense розробляє технологію 3D-сканування, що використовується для створення тривимірних моделей об'єктів та середовищ, а також технології розпізнавання жестів та облич для безконтактних пристроїв і систем безпеки.
 
Головний виконавчий директор RealSense Надав Орбах (Nadav Orbach) стверджує, що компанія має значні можливості для зростання завдяки розвитку людиноподібних роботів зі штучним інтелектом, автономних мобільних роботів, а також систем контролю доступу та безпеки на основі АІ. 

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