Westinghouse та Енергоатом посилюють партнерство у сфері виробництва ядерного палива

14 июля 2025 г., 10:25

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Компанія Westinghouse Electric Company та АТ НАЕК «Енергоатом»під час Конференції з відновлення України оголосили про підписання ключових нових угод, які дозволять розгорнути повноцінні потужності з виготовлення в Україні компонентів ядерного палива, сумісного з технологіями Westinghouse.

Це співробітництво є важливим кроком для підвищення безпеки та надійності постачання палива для атомної генерації України, завдяки використанню єдиної повністю західної пропозиції палива для реакторів ВВЕР.

«Ця домовленість є ще одним стратегічним кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Розвиток вітчизняного виробництва тепловиділяючих збірок за технологією Westinghouse не лише підвищує надійність постачання ядерного палива, але й раз і назавжди усуває залежність від російських паливних ланцюжків, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко. – Завдяки цій співпраці ми зміцнюємо енергетичну безпеку України та всієї Європи і будуємо майбутнє, в якому українська атомна енергетика буде міцно інтегрована в західний ринок».

В.о. голови правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та керівний директор та старший віцепрезидент Westinghouse Electric Sweden AB Азіз Даг підписали важливу декларацію, підтвердивши домовленість про створення виробничої лінії для виготовлення паливних збірок ВВЕР-1000 на майданчику дочірнього підприємства Енергоатому. Очікується, що найближчим часом буде підписано остаточну Угоду про постачання основного виробничого обладнання.

Раніше цього року Westinghouse затвердила одне з підприємств «Енергоатома» як кваліфікованого постачальника для виготовлення комплектуючих паливних збірок ВВЕР-1000 компанії Westinghouse, що відкрило шлях для створення цих передових виробничих потужностей в Україні.

«Ми пишаємося, що розширюємо наше міцне партнерство та спільну відданість справі енергетичної безпеки України, – зазначив Азіз Даг. – Westinghouse має відмінний досвід розробки ядерного палива для реакторів ВВЕР, що використовується на енергоблоках ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 в Україні, з більш ніж двадцятирічним винятковим досвідом експлуатації. Наші паливні збірки найвищого класу допомагають Україні та іншим країнам зменшувати залежність від російських ланцюгів постачання ядерного палива та просуватися до безвуглецевого майбутнього».

Компанії Енергоатом та Westinghouse домовились побудувати в Україні дев’ять реакторів AP1000.

AP1000 – це перевірений реактор покоління III+ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, стандартизованою модульною конструкцією та провідними показниками експлуатаційної гнучкості.

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