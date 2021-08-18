 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Intel сворачивает разработку RealSense

18 августа 2021 г., 16:45
0 
 

Intel сворачивает разработку RealSense

Согласно источнику издания CRN, компания Intel намерена закрыть направление RealSense, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе чипов.

«Мы сворачиваем наш бизнес RealSense и переводим специалистов, технологии и продукты в области компьютерного зрения на продвижение инновационных направлений, которые лучше поддерживают наш основной бизнес и стратегию IDM 2.0», - заявил представитель Intel.

Объявление было сделано ровно две недели спустя после того, как Саги Бен Моше (Sagi Ben Moshe), глава подразделения RealSense, заявил в LinkedIn о своем уходе из Intel.

RealSense была основана в 2015 году и предлагала технологии измерения расстояния до объектов и их отслеживания, которые позволяют устройствам считывать глубину пространства. Эта технология используется, в частности, в автономных дронах, роботах, устройствах дополненной и виртуальной реальности.

RealSense наиболее известна, пожалуй, была использованием в сегменте VR и AR, дебютировав на конференции разработчиков игр в 2016 году. Позже в том же году Intel приобрела производителя микросхем для процессоров мобильного зрения Movidius, чтобы усилить свои разработки в таких областях, как дроны и виртуальная реальность.

За прошедшие годы Intel сделала ряд анонсов, включая дебют лидарной камеры RealSense L515 в декабре 2019 года. В октябре прошлого года был анонсирован DWS, программный продукт, который оптимизирует операции по поставкам компаний с использованием камеру L515. В январе Intel объявила о добавлении нового оборудования и программного обеспечения для распознавания лиц.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  