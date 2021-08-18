Intel сворачивает разработку RealSense

18 августа 2021 г., 16:45

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Согласно источнику издания CRN, компания Intel намерена закрыть направление RealSense, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе чипов.



«Мы сворачиваем наш бизнес RealSense и переводим специалистов, технологии и продукты в области компьютерного зрения на продвижение инновационных направлений, которые лучше поддерживают наш основной бизнес и стратегию IDM 2.0», - заявил представитель Intel.



Объявление было сделано ровно две недели спустя после того, как Саги Бен Моше (Sagi Ben Moshe), глава подразделения RealSense, заявил в LinkedIn о своем уходе из Intel.



RealSense была основана в 2015 году и предлагала технологии измерения расстояния до объектов и их отслеживания, которые позволяют устройствам считывать глубину пространства. Эта технология используется, в частности, в автономных дронах, роботах, устройствах дополненной и виртуальной реальности.



RealSense наиболее известна, пожалуй, была использованием в сегменте VR и AR, дебютировав на конференции разработчиков игр в 2016 году. Позже в том же году Intel приобрела производителя микросхем для процессоров мобильного зрения Movidius, чтобы усилить свои разработки в таких областях, как дроны и виртуальная реальность.



За прошедшие годы Intel сделала ряд анонсов, включая дебют лидарной камеры RealSense L515 в декабре 2019 года. В октябре прошлого года был анонсирован DWS, программный продукт, который оптимизирует операции по поставкам компаний с использованием камеру L515. В январе Intel объявила о добавлении нового оборудования и программного обеспечения для распознавания лиц.

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