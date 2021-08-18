Qualcomm выпустила платформу управления дронами на базе сетей 5G

18 августа 2021 г., 16:05

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Компания Qualcomm Technologies представила первую в мире, по ее заявлению, платформу для создания дронов и референсный дизайн с поддержкой технологий 5G и ИИ под названием.



Как отмечается, решение Qualcomm Flight RB5 5G Platform позволяет ускорить разработку дронов для коммерческих, корпоративных и промышленных нужд, а также реализовать все преимущества технологий, объединяемых понятием «intelligent edge» (интеллектуальные технологии и умная периферия).



Платформа Qualcomm построена на базе процессора Qualcomm QRB5165 и разработок компании в области Интернета вещей.



Также по уверениям производителя, Qualcomm Flight RB5 5G Platform объединяет в себе самые передовые возможности дроностроения, собрав и компактно упаковав в составе единой интегрированной системы для дронов множество сложных технологий. Тем самым будет обеспечена поддержка развития новых приложений и сфер применения в таких секторах, как съемки фильмов и развлечения, безопасность и ликвидация аварий, доставка, оборона, технический контроль и картографирование.



“Мы продолжаем привлекать множество ведущих производителей дронов, обеспечивая развитие свыше 200 участников экосистемы робототехники и создания дронов во всем мире, одновременно способствуя последовательному продвижению и стандартизации дронов с внедрением революционных 5G решений в таких организациях, как 3GPP, GSMA, the Global UTM Alliance, the Aerial Connectivity Joint Initiative (ACJA), ASTM”, - отметил Дев Сингх, старший директор по развитию бизнеса и генеральный менеджер по автономной робототехнике, дронам и интеллектуальным машинам, Qualcomm Technologies - “Мы гордимся возможностью все так же быть на острие цифровых преобразований мировой промышленности благодаря выпуску платформы Qualcomm Flight RB5 5G Platform. Это специализированное решение предназначено для разработки дронов с повышенной автономностью и набором интеллектуальных функций, обеспечивая премиальные возможности полета в режиме постоянного подключения к сети в промышленном, корпоративном и коммерческом сегментах”.



Высокая производительность платформы Qualcomm Flight RB5 и наличие неоднородной вычислительной среды со сверхнизким потреблением энергии гарантирует энергоэффективное взаимодействие на периферии для ИИ и систем машинного обучения, открывая дорогу к созданию полностью автономных дронов. Сверхсовременная камера обеспечивает превосходное качество съемки и исключительную производительность. За счет поддержки сетей 5G и Wi-Fi 6 платформа усиливает жизненно важный функционал по обеспечению безопасности и надежности при полетах за пределами прямой видимости.



Кроме того, наличие одних только средств обеспечения безопасности более не позволяет гарантировать защиту промышленных и коммерческих дронов, в особенности при массовых полетах за пределами прямой видимости. Платформа Qualcomm Flight RB5 5G Platform оснащена вычислительным модулем Qualcomm Secure Processing Unit, обладающим всесторонней защитой с учетом всех требований к кибербезопасности, защите данных и общей безопасности.



Также Qualcomm заявила, что совместно с компанией Verizon работает на завершающими испытаниями платформы Qualcomm Flight RB5 Platform в сети Verizon 5G. Предполагается, что платформа, обладающая, в том числе, поддержкой 5G mmWave, будет доступна для приобретения через Verizon Thingspace Marketplace.



Референсный дизайн дрона Qualcomm Flight RB5 5G уже доступен в режиме предварительной продажи через ModalAI. Комплект разработчика Qualcomm Flight RB5 5G ожидается в продаже в 4 кв. 2021 г.

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