Для посещения CES 2022 потребуется справка о вакцинации

18 августа 2021 г., 17:19

Организация CTA сообщила, что планирует провести CES 2022 с 5 по 8 января 2022 года как гибридное мероприятие.



CTA также объявила, что все участники посетители выставки должны будут предоставить доказательство вакцинации против COVID-19.



«Ассоциация продолжает следить за рекомендациями по мерам безопасности для здоровья, разработанными Центрами по контролю и профилактике заболеваний штата Невада и округа Кларк. CTA будет следовать федеральным предписваниям, законам штата и распоряжениям местных властей, соответствующим образом адаптируя планы CES. Мы также тесно сотрудничаем с сообществом Лас-Вегаса, включая Las Vegas Convention and Visitors Authority, выставочные площадки и отели, и, если они изменят свои планы, мы также сообщим об этом», сообщается в заявлении CTA.



В последние недели в США все чаще для участия в крупных ивентах требуется предъявление справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

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