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Intel сообщила о росте выручке и прибыли по итогам II кв.

23 июля 2021 г., 11:05
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Intel сообщила о росте выручке и прибыли по итогам II кв.

Корпорация Intel сообщила о выручке и прибыли на акцию, которые превзошли как собственный прогноз компании, так и ожидания Уолл-Стрит.

Прибыль на акцию (EPS) составила 1,28 доллара США против ожидавшихся 1,06 доллара — что  на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка за квартал в годовом сравнении выросла на 2% до 18,5 млрд долл. Аналитики прогнозировали 17,8 млрд долл.

Рост в основном объясняется ростом продаж чипов для ПК. Intel сообщила, что продажи компьютеров за отчетный период выросли на 33% по сравнению с прошлым годом.

Подразделение Intel Client Computing Group, отвечающее за выпуск процессоров для ПК, рапортовала о выручке в 10,1 млрд долл., что на 6% больше, чем было годом ранее. Однако средняя цена на чип для ПК, продаваемый Intel, снизилась, говорится в сообщении компании. По словам Пэта Гелсингера, главы компании, в течение квартала Intel также боролась с нехваткой микросхем.

Продажи второго по величине подразделения компании, занятого выпуском чипов для центров обработки данных, составили 6,5 млрд долларов, что на 9% меньше, чем в прошлом году. Компания объяснила это «сложной конкурентной средой».

Mobileye, дочерняя компания Intel, занимающаяся решениями для беспилотных автомобилей, отметила рост продаж на 124% в годовом исчислении до 327 млн долл.

Выручка подразделения Intel Internet of Things, отвечающего за встраиваемые чипы с низким энергопотреблением, выросла на 47% до 984 млн долл.

Intel повысила прогноз по выручке за весь 2021 год на 1 млрд долл. до 73,5 млрд долл.

Тем не менее по прогнозам Intel, валовая маржа без учета GAAP в третьем квартале составила 55%, что значительно ниже 59,2% во втором квартале. Intel обязалась потратить 20 млрд долл. на улучшение своих производственных возможностей, включая строительство двух новых заводов в Аризоне.

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