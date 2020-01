Интеграция с HID Global предложит пользователям Workspace ONE новый уровень цифровой аутентификации

8 января 2020 г., 15:25

Компания HID Global, разработчик решений для цифровой аутентификации объявлила о сотрудничестве с VMware.



Как отмечается, сотрудничество направлено на поддержку внедрения мобильного доступа к цифровым и физическим местам, благодаря подключению HID Mobile Access к VMware Workspace ONE, аналитической платформе цифровой рабочей области.

В частности, пользователи Workspace ONE смогут безопасно открывать двери с помощью смартфонов в рамках единой мобильной среды, которая также обеспечивает доступ к приложениям, компьютерам, сетям, данным и облачным сервисам.



VMware уверяет, что Workspace ONE является отраслевым лидером в области централизованного управления конечными устройствами (UEM), поэтому сотрудничество с HID будет способствовать повышению интереса со стороны корпоративных заказчиков, заинтересованных в объединении физического и цифрового опыта сотрудников с технологиями.



«Функционал физического контроля доступа к Workspace ONE добавит уникальную возможность в цифровую жизнь наших клиентов, поскольку мы предпринимаем еще один шаг в пересмотре того, что означает цифровой опыт сотрудников при работе с любым приложением и любым устройством», — считает Тони Куе, вице-президент по управлению продуктами, VMware.



Мобильные учетные данные HID доставляются в Workspace ONE через облачную платформу управления доступом HID Origo. Платформа предоставляет набор инструментов и услуг для интеграции, поддержки и разработки, которые упрощают то, как партнеры HID, экосистема разработчиков и посредников обеспечивают контроль решений мобильного доступа. Платформа также упрощает управление мобильными идентификаторами по беспроводной связи, когда сотрудники теряют или вынуждены поменять свои смартфоны и другие мобильные устройства.



«Сотрудничество между двумя ведущими компаниями в области кибербезопасности и физической безопасности поможет ускорить использование конвергентного физического и логического контроля доступа на мобильных устройствах, — заявил Хильдинг Аррехед, вице-президент облачных сервисов, Physical Access Control HID Global. — Это решение еще раз подчеркивает общую приверженность HID и VMware к выводу на рынок одного из первых в отрасли унифицированных решений контроля доступа».



VMware недавно завершила эксперимент по интеграции своей платформы на объектах VMware с использованием считывателей HID iCLASS SE с поддержкой Bluetooth и идентификаторов мобильных устройств. API HID Mobile Access и набор средств разработки программного обеспечения (SDK) обеспечили VMware прямой доступ к оборудованию управления доступом HID, ускоряя интеграцию и выполнение пилотных программ. Технологическое партнерство подтвердило преимущества конвергентного физического и логического контроля доступа на мобильных устройствах, объединяя плавный, удобный и интуитивно понятный интерфейс с повышенной безопасностью и эффективностью администрирования. Пользователи получали доступ к зданиям, помещениям и другим пространствам через подключение своих мобильных устройств к считывающему устройству, а также открывали двери на расстоянии с помощью технологии жестов «Twist and go» или просто проводя пальцем, чтобы разблокировать свои телефоны по мере приближения.

