Asus выпустила 14-дюймовый ультратонкий игровой ноутбук на чипе AMD Ryzen 4000

8 января 2020 г., 15:55

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В рамках выставки CES 2020 компания ASUS представила новый игровой ноутбук Republic of Gamers (ROG) Zephyrus G14, сочетающий в себе высокую производительность и ультратонкий 14-дюймовый форм-фактор.

При толщине корпуса модели Zephyrus G14 менее 20 мм ее конфигурация включает процессор AMD Ryzen 4000, созданный на базе микроархитектуры Zen 2 с использованием 7-мм техпроцесса, и видеокарту игрового класса вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060. А встроенный дисплей с сертификацией PANTONE Validated и поддержка технологии адаптивной синхронизации делает данный ноутбук интересным как геймерам, так и профессиональным пользователям, работающим с графикой и видео.

Для Zephyrus G14 заявлено время автономной работы ноутбука может до 10 часов, кроме того, он может заряжаться через порт USB Type-C с помощью совместимого адаптера питания. Универсальность ноутбука подчеркивают строгий профессиональный дизайн и два стильных варианта цвета: лунный белый (Moonlight White) и матовый серый (Eclipse Gray). Интересной особенностью модели является опциональная матричная подсветка AniMe Matrix, которая позволяет выводить на внешнюю сторону крышки разнообразную графику, анимацию и другие визуальные эффекты с помощью тысячи встроенных мини-светодиодов.

Компьютер без матричной подсветки имеет толщину 17,9 мм и весит 1,6 кг. Корпус из магниево-алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев, а алюминиевая крышка — характерный матричный рисунок из 6536 отверстий, созданный на наружной панели с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

На опциональном матричном дисплее AniMe, устанавливаемом с наружной стороны крышки ноутбука, логотип ROG буквально оживает. В этом гибко настраиваемом дисплее используются 1215 мини-светодиодов, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости. Благодаря подсветке пользователи могут выводить на крышку ноутбука GIF-анимацию и другую графику (стандартную и собственную), а также текстовые сообщения с помощью различных шрифтов. Вывод изображения может синхронизироваться с музыкой и другим звуковым сопровождением.

Ноутбук Zephyrus G14 оснащается игровой видеокартой вплоть до модели GeForce RTX 2060 с поддержкой технологии ROG Boost, которая позволяет увеличить частоту графического процессора до 1298 МГц при энергопотреблении 65 Вт. Данный графический процессор основан на новейшей микроархитектуре NVIDIA Turing. Вычислительные ресурсы графического процессора могут применяться для целого ряда других приложений, например, при создании мультимедийного контента, трехмерном моделировании и глубоком обучении.

Zephyrus G14 может оснащаться дисплеями премиум-класса, оптимизированными для различных задач: Full HD дисплеем с кадровой частотой до 120 Гц или дисплеем с ультравысоким разрешением WQHD.

Способствует повышению качества игровой графики и технология адаптивной синхронизации, синхронизирующая частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Данная технология приобрела новую функциональность с новыми мобильными процессорами AMD Ryzen серии 4000. Интегрированное в процессор графическое ядро Radeon позволяет использовать эту технологию на совместимых мониторах и видеокартах с поддержкой технологии адаптивной синхронизации частоты. Эффективность работы данной технологии будет хорошо заметна и на дисплее с WQHD-панелью при отображении графики со сверхвысоким разрешением и более низкими значениями FPS.

Дисплеи G14 прошли заводскую калибровку цветопередачи, подтвержденную сертификацией PANTONE Validated, поэтому подходят для создателей мультимедийного контента. IPS-панели с широкими углами обзора обеспечивает воспроизведение 100% цветового пространства sRGB. Они обрамлены тонкими рамками, занимая 85% площади крышки.

В Zephyrus G14 используется специальная версия нового восьмиядерного процессора AMD, способного выполнять 16 вычислительных потоков одновременно. Ноутбук может быть оборудован до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, работающей в двухканальном режиме, и твердотельным NVMe-накопителем емкостью до 1 ТБ.

Поскольку в ультратонком корпусе прохождение воздушных потоков затруднено, в G14 реализованы специальные решения для повышения эффективности охлаждения. В частности, в реализована функция динамического регулирования параметров центрального процессора в зависимости от температуры видеокарты. Адаптация параметров происходит постоянно, позволяя реагировать на резкое повышение загрузки графического процессора с целью обеспечения оптимальной производительности в игре.

Данный ноутбук — первый в серии ROG, оборудованный шарниром ErgoLift, который наклоняет клавиатуру на комфортный для работы угол. При открытии крышки нижняя часть дисплея приподнимает рабочую панель ноутбука, тем самым улучшая поступление холодного воздуха к вентиляционным отверстиям в нижней части корпуса. Поскольку часть нижней рамки дисплея в открытом состоянии может препятствовать отводу теплого воздуха через задние выпускные отверстия, в рамке были сделаны вентиляционные отверстия, а расстояние до задних радиаторов увеличено. Задние выпускные отверстия и радиаторные ребра имеют специальную форму, чтобы направлять воздушный поток как вверх от рамки, так и вниз, в направлении вентиляционных отверстий. Еще две группы отверстий выведены по бокам, все они примыкают к радиаторам с ультратонкими медными ребрами толщиной 0,15 мм. Тонкий профиль обеспечивает более высокую плотность ребер и более низкое сопротивление воздуху, по сравнению с обычными ребрами, имеющими толщину в два раза больше. Теплота передается на них от пяти тепловых трубок, которые покрывают процессор, видеокарту и компоненты системы питания.

Благодаря поддержке технологии USB Power Delivery новый ноутбук способен заряжаться с помощью компактного адаптера питания с интерфейсом USB Type-C мощностью до 65 Вт. В режиме зарядки через USB можно работать с задачами, не требующими задействования дискретной видеокарты. Если же к ноутбуку подключен 180-ваттный блок питания, USB-порт в Zephyrus G14 может использоваться для ускоренной подзарядки совместимых смартфонов и других устройств с силой тока до 3 А.

Порт USB Type-C позволяет подключить к ноутбуку внешний монитор через интерфейс DisplayPort 1.4. Для вывода изображения формата 4K на внешний монитор или телевизор имеется также порт HDMI 2.0b. Ноутбук оборудован двумя портами USB Type-A и еще одним портом USB Type-C (с поддержкой только функции передачи данных). Имеется встроенный модуль Intel Wi-Fi 6 (Gig+) (802.11ax).

Модель G14 — первый ноутбук линейки ROG, у которого сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Одно нажатие включает компьютер и сохраняет отпечаток пальца пользователя для аутентификации в Windows. На компьютерах с несколькими пользователями ОС автоматически определяет правильную учетную запись.

Несмотря на компактный корпус, клавиатура данного ноутбука способна корректно обрабатывать любое количество одновременных нажатий клавиш. Кроме того, точка срабатывания каждой клавиши расположена выше, чем обычно, поэтому само срабатывание происходит раньше, что способствует более быстрой реакции в игре (технология ROG Overstroke).

Встроенная аудиосистема с четырьмя динамиками включает два высокочастотных динамика, расположенные над клавиатурой, которые направляют звук прямо на пользователя, а два низкочастотных — обеспечивают глубокие басы, усиленные за счет конструкции ErgoLift. В Zephyrus G14 реализована технология Dolby Atmos при использовании наушников и встроенных динамиков.

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