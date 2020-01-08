TP-Link расширяет линейку устройств с поддержкой стандарта Wi-Fi 6

8 января 2020 г., 14:35

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Компания TP-Link пополнила линейку сетевого оборудования с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 6 трехдиапазонными маршрутизаторами Archer AX90 и Archer GX90, сетевой картой Archer TX3000E и усилителем сигнала RE505X.

Для нового Wi-Fi маршрутизатора TP-Link Archer AX90 заявлено трёхдиапазонное соединение со скоростью до 6600 Мбит/c (1201 Мбит/с на первом диапазоне 5 ГГц + 4804 Мбит/c на втором диапазоне 5 ГГц + 574 Мбит/c на диапазоне 2,4 ГГц). В устройстве используется 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Набор встроенных разъемов включает 2,5-гигабитный порт WAN/LAN, гигабитный порт WAN/LAN, три гигабитных LAN-порта, а также интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0 для подключения маршрутизатора к внешним устройствам. В качестве преимущества новой модели отмечают восемь внешних антенн с высоким коэффициентом усиления и поддержкой технологии Beamforming — такое решение поможет расширить покрытие Wi-Fi сети, сделает подключение более надёжным и стабильным.

Технологии Wi-Fi 6 OFDMA и MU-MIMO призваны быстро доставить данные к большому количеству подключенных устройств с минимальными задержками, а WPA3 защитит Wi-Fi подключение при помощи шифрования. Кроме этого, владелец Archer AX90 сможет активировать TP-Link HomeCare Pro — пакет защитного ПО, состоящий из антивируса, функции родительского контроля и других опций безопасности.

Рекомендованная розничная цена Archer AX90 составит $299,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в апреле 2020 года.

Модель TP-Link Archer GX90 оптимизирована для игрового применения. Специально выделенная для игр частота обеспечит скорость соединения до 4804 Мбит/с, опция Game Accelerator создаст максимальный приоритет для игровых потоков, а приложение Game Statistics покажет статистику подключений, даст возможность отслеживать задержки, продолжительность игры и производительность системы. Также пользователь сможет активировать защитный пакет TP-Link HomeCare Pro.

Рекомендованная розничная цена Archer GX90 составит $329,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в конце второго квартала 2020 года.

Новый PCI-E адаптер TP-Link Archer TX3000E поддерживает стандарт Wi-Fi 6. В нем реализована функция 1024-QAM и пропускная способность 160 МГц. Заявлено, что Archer TX3000E позволяет втрое увеличить скорость соединения по сравнению с показателями стандарта Wi-Fi AC. Кроме этого, Archer TX3000E поддерживает технологию Bluetooth 5.0 для подключения игровых контроллеров, наушников и клавиатур.

Рекомендованная розничная цена Archer TX300E составит $49,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в январе 2020 года.

Устройство TP-Link RE505X представляет собой двухдиапазонный расширитель сигнала Wi-Fi 6, призванный исключить «мертвые зоны» беспроводной сети в доме или большой квартире. Оно может работать как точка доступа, позволяющая создать новую сеть Wi-Fi и добавить ее в существующую проводную сеть. Поддерживается технологии TP-Link OneMesh: с таким решением можно создать разветвлённую беспроводную сеть с использованием нескольких Wi-Fi 6 маршрутизаторов TP-Link. Добавим, что усилитель настраивается с помощью фирменного приложения TP-Link Tether.

Рекомендованная розничная цена RE505X составит $69,99. Ожидается, что устройство появится на рынке в марте 2020 года.

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