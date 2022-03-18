Інфраструктура та національна мережа Укртелеком станом на 17 березня

18 марта 2022 г., 11:35

Як повідомляє Укртелеком, станом на вечір 17 березня, надання інтернет-послуг у Сумській області відновлено. Швидкість доступу поки що обмежена для приватних осіб, пріоритет у області надається сервісам ЗСУ та важливим адміністративним та соціальним об’єктам. Укртелеком дякує колегам із Київстар за допомогу у відновленні інтернет-доступу в Сумській області.



Вдалося відновити надання послуг у низці населених пунктів Запорізької області, зокрема у Мелітополі, Якимівці, Кирилівці.



Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють.



Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської.



Середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%. При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луганській він на рівні 4%, а Запорізькій ~62%.



Компанія працює над якомога швидшим відновленням роботи мережі та наданням послуг.



Мобільний оператор 3Моб працює тепер і в роумінгу в мережах lifecell та Київстар.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист