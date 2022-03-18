Група UAC-0020 (Vermin) атакує державні організації України шкідливою програмою SPECTR

18 марта 2022 г., 10:45

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Як повідомляється, урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA від Міністерства оборони України отримано повідомлення про розповсюдження електронних листів з темою "постачання" серед державних органів України.



У додатку до листа знаходиться захищений паролем архів "ДВТПРОВТ.rar", який містить файл-ярлик "4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 403-5-1324.rtf.lnk" та EXE-файл з назвою "4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 403-5-1324.rtf", що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу.



В результаті атаки комп'ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver та інші компоненти.



Атаку здійснено групою UAC-0020 (Vermin), діяльність якої асоційовано з т.з. органами безпеки т.з. ЛНР. Зауважимо, що для атаки 17.03.2022 року використано інфраструктуру, яка застосовувалася групою ще у липні 2019 року. Слід додати, що серверне обладнання групи UAC-0020 (Vermin) вже багато років розміщено на технічному майданчику луганського провайдера vServerCo (AS58271).



Індикатори компрометації:

Файли:

baf502b4b823b6806cc91e2c1dd07613 ДВТПРОВТ.rar

993415425b61183dd3f900d9b81ac57f 4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 403-5-1324.rtf

1c2c41a5a5f89eccafea6e34183d5db9 4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 403-5-1324.rtf.lnk

d34dbbd28775b2c3a0b55d86d418f293 data.out

67274bdd5c9537affbd51567f4ba8d5f license.dat (2022-02-25) (SPECTR.Installer)

75e1ce42e0892ed04a43e3b68afdbc07 conhost.exe

e08d7c4daa45beca5079870251e50236 PluginExec.exe (SPECTR.PluginLoader)

adebdc32ef35209fb142d44050928083 Spectator2.exe (SPECTR.Spectator2)

3ed8263abe009c19c4af8706d52060f8 Archiver.dll (2021-04-09) (SPECTR.Archiver)

f0197bbb56465b5e2f1f17876c0da5ba ClientInfo.dll (SPECTR.Info)

d0632ef34514bbb0f675c59e6ecca717 FileSystem.dll (2021-04-09) (SPECTR.Fs)

00a54a6496734d87dab6685aa90588f8 FileTransfer.dll (2021-04-09) (SPECTR.Ft)

5db4313b8dbb9204f8f98f2c129fd734 Manager.dll (SPECTR.Mgr)

32343f2a6b8ac9b6587e2e07989362ab Shell.dll (2021-04-09) (SPECTR.Shell)

ecc7bb2e4672b958bd82fe9ec9cfab14 Usb.dll (SPECTR.Usb)

Мережеві:

hxxp://176[.]119.2.212/web/t/data.out

hxxp://getmod[.]host/DSGb3Y3X

hxxp://getmod[.]host/ThlAHy3S

hxxp://getmod[.]host/OcthdaLm

getmod[.]host (2019-07-12)

syncapp[.]host (2019-07-12)

netbin[.]host (2019-07-12)

stormpredictor[.]host

meteolink[.]host

176[.]119.2.212

176[.]119.2.214

176[.]119.5.194

176[.]119.5.195

AS58271

Хостові:

HKCU\Software\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.microsoft.browsersec\EncodedProfile

HKCU\Software\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\com.microsoft.browsercli\EncodedProfile

%APPDATA%\Microsoft\ExcelCnv\1033\license.dat

%APPDATA%\Microsoft\ExcelCnv\1033\conhost.exe

ESET_OPINIONS (змінна середовища)

MSO (змінна середовища)

MS Office Add-In Install Task (заплановане завдання)

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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