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Естонська Viveo Health надає безкоштовні онлайн-консультації лікарів для українців

18 марта 2022 г., 12:46
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Естонська Viveo Health надає безкоштовні онлайн-консультації лікарів для українців

Естонська компанія Viveo Health, що спеціалізується на телемедицині, оголосила про надання безкоштовних онлайн-консультацій лікарів для всіх людей у зоні бойових дій в Україні.

Понад 2 000 000 громадян України зараз покинули свої домівки через вторгнення Росії. Зокрема, це люди похилого віку, діти й жінки, які були змушені покинути свої домівки, звичне життя, друзів і рідних. Життя понад 40 мільйонів людей в Україні все ще під загрозою через вторгнення російських військ 24 лютого.

Viveo Health, провідна світова компанія з технологій охорони здоров'я, у середу оголосила, що надаватиме послуги з технічного забезпечення безкоштовних онлайн-консультацій лікарів для всіх людей у зоні бойових дій в Україні. Консультації надаватимуть лікарі зі всього світу, які розмовляють українською, російською або англійською мовами. Оскільки інфраструктура системи охорони здоров’я в Україні дуже постраждала, Рауль Келло, генеральний директор Viveo Health, оголосив, що медичні працівники з будь-якої сфери, які хочуть підтримати українців, можуть зареєструватися на платформі й почати надавати безкоштовні медичні онлайн-консультації тим, хто цього потребує.

«Ми закликаємо всіх лікарів, медсестер, терапевтів та інших медичних фахівців долучитися, щоб підтримати народ України в його медичних проблемах. Перехід від очних консультацій до телемедицини не тільки врятує життя людей, але й дасть змогу медичним працівникам зі всього світу допомагати тим, хто постраждав від агресії», – сказав генеральний директор Рауль Келло.

Зацікавлені лікарі можуть зареєструватися на сторінці https://doctor.viveohealth.com/doctor-registration.

Усі люди в зоні бойових дій в Україні можуть безкоштовно поспілкуватися з лікарями за допомогою відео- або голосового виклику через мобільний застосунок Viveo Health, доступний у Play Store та App Store. Наразі через нашу платформу українці можуть отримувати консультації лікарів щодо фізичного та психічного здоров’я. У невідкладній ситуації це не допоможе, оскільки в таких випадках людині все одно доведеться звертатися в найближчий медичний заклад, де лікар може очно надати невідкладну допомогу після оцінювання стану. Подробиці щодо послуги читайте тут: https://viveohealth.com/uk/stand-with-ukraine/  

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