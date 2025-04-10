HPE представила нові варіанти розгортання віртуальної приватної хмари та локальних мереж для HPE Aruba Networking Central

10 апреля 2025 г., 12:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise представила розширення HPE Aruba Networking Central, рішення HPE для управління мережами на основі штучного інтелекту, орієнтованого на безпеку, новими варіантами розгортання, включно з віртуальною приватною хмарою (VPC) для клієнтів, яким потрібна гнучкість хмари з особливими вимогами до безпеки даних, їхнього контролю або нормативних вимог, а також варіантом для локальної мережі, який може працювати, якщо його вимкнути від хмари. Завдяки цьому розширенню HPE тепер надає найширший набір передових можливостей управління мережею в галузі, як єдиний постачальник, що пропонує хмарні операції AI через виділені клієнтські VPC, локальні мережі, публічні SaaS або мережі як послугу (NaaS).



HPE Aruba Networking Central On-Premises for Government пропонує новий варіант розгортання, що включає сертифіковане за стандартом FIPS 140-2 серверне обладнання, яке відповідає відповідним вимогам державної безпеки. Це комплексне рішення для управління мережею підвищує ефективність роботи підприємства для нових сценаріїв використання, як-от збір даних AI, навчання та проведення конференцій, які потребують більшого контролю за допомогою опцій VPC з повітряним завантаженням у локальній мережі та хмарі. Варіанти розгортання публічної хмари та VPC використовують глобальну присутність хмари HPE GreenLake, яка забезпечує локальну присутність хмари в багатьох географічних регіонах.



Інші інновації HPE Aruba Networking Central охоплюють постійну автоматизовану функцію AIOps, яка безперервно відстежує критично важливі дротові та бездротові мережеві операції для оптимізації роботи мережі та виявлення проблем із продуктивністю. Мережеві помічники зі штучним інтелектом виступають у ролі мережевих архітекторів, здійснюючи моніторинг і збір даних, надаючи діагностику та рекомендації щодо розширення наявних потужностей і продуктивності, усунення прогалин у безпеці та виявлення помилок конфігурації до того, як вони вплинуть на роботу мережі.



HPE Aruba Networking Central також розширила можливості повномасштабного спостереження за мережею і телеметрії озера даних для гетерогенних мережевих середовищ та критично важливих ІТ-додатків за допомогою вдосконалених рішень для ІТ-моніторингу. Серед нових доповнень - річна підписка на послуги OpsRamp, компанії Hewlett Packard Enterprise, для моніторингу пристроїв сторонніх виробників. HPE Aruba Networking Central також забезпечить глибшу видимість додатків у режимі реального часу, таких як Microsoft Teams, що значно поліпшить підтримку голосових і відеодзвінків.



«Організації все частіше віддають перевагу суверенітету даних, вимагаючи регіональної та місцевої присутності для критично важливих ІТ-рішень. Завдяки цим інноваціям HPE розв'язує найнагальніші проблеми корпоративних, некомерційних і державних організацій, забезпечуючи безпрецедентну гнучкість розгортання мережевого управління», - говорить Філ Моттрам (Phil Mottram), EVP і генеральний директор HPE Aruba Networking. «У поєднанні з нашими постійними інноваціями в галузі штучного інтелекту, безпеки та підключення HPE Aruba Networking Central продовжує пропонувати найпотужніший та найуніверсальніший застосунок для управління мережею на ринку, допомагаючи організаціям виконувати вимоги до безпеки, конфіденційності та контролю».



Конкретні нові функції та переваги HPE Aruba Networking Central включають:



- Чотири різні варіанти розгортання - більше, ніж у будь-якому іншому застосунку для управління мережею. HPE Aruba Networking Central тепер може бути розгорнуто як хмарне рішення SaaS, VPC, локальне або NaaS для задоволення вимог як підприємств, так і державних організацій, задовольняючи нормативним обмеженням і дотриманню таких стандартів, як GDPR і FINRA.



- Автоматичний мережевий помічник на базі штучного інтелекту, який постійно працює, розширює можливості HPE Aruba Networking Central у сфері AIOps, зазначаючи попередження про оптимізацію для підвищення продуктивності в разі виявлення проблем із продуктивністю.



- Збільшення кількості точок присутності (PoP) по всьому світу для забезпечення швидкої та ефективної маршрутизації даних для хмарного рішення HPE Aruba Networking Central: виділені екземпляри в США, Канаді, країнах ЄС, Близького Сходу й Африки, Азійсько-тихоокеанського регіону та Китаю.



- Озеро даних телеметрії пристроїв налічує понад 5,2 млн керованих пристроїв і понад 2 млрд мережевих пристроїв, що обслуговуються, що являє собою 30-відсоткове і 100-відсоткове зростання в річному обчисленні відповідно. Завдяки одному з найбільших у галузі озер даних це розширення забезпечує унікальні й анонімізовані телеметричні дані, які використовуються в розширених можливостях штучного інтелекту та моделях HPE Aruba Networking Central для прогнозної аналітики та рекомендацій. Це розширення включає раніше анонсовані можливості AIOps, які безпечно інтегрують кілька генеративних AI-моделей (GenAI) Large Language Models (LLM).



- Розширення можливостей спостереження за сторонніми пристроями завдяки новій річній підписці на ліцензію HPE Aruba Networking Central OpsRamp Extension. Це розширює раніше оголошену можливість вбудованого моніторингу пристроїв сторонніх виробників, таких як Cisco, Arista і Juniper Networks.



- Кінцева телеметрія для підвищення якості голосових і відеодзвінків Microsoft Teams завдяки вбудованій інтеграції з Teams, що розширює можливості HPE Aruba Networking Central з виявлення, усунення неполадок і підвищення якості обслуговування (QoS) дзвінків у режимі реального часу шляхом кореляції й обробки даних, отриманих унаслідок інтеграції з Teams.



- Широкі API-інтерфейси інтеграції дають змогу обмінюватися контекстом спостереження за мережею, як-от застосунки, місце розташування пристроїв і телеметрія мережевих пристроїв, з іншими корпоративними ІТ-інструментами. Надаючи значні телеметричні дані на основі штучного інтелекту, спостережувані з озера даних, що налічує понад 2 млрд кінцевих точок, HPE Aruba Network Central може використовуватися іншими критичними ІТ-службами як основне «джерело істини» для спостережуваності мережі.



Зазначено, з моменту своєї появи 2014 року HPE Aruba Networking Central надає дедалі потужніші можливості для настроювання, керування, моніторингу та усунення несправностей у дротових і бездротових мережах LAN, WAN і IoT, інтегруючи функції впродовж усього життєвого циклу інфраструктурних операцій. Такі замовники, як готелі Nobu і нідерландська компанія Royal Jaarbeurs, користуються унікальною гнучкістю розгортання HPE Aruba Networking Central. HPE Aruba Networking Central продається здебільшого за річною передплатою з дворівневою моделлю ліцензування (Foundation і Advanced) і доступне у партнерів HPE за каналом, зокрема й через постачання в межах моделі керованого постачальника послуг (MSP).

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