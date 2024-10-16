IDC: в третьому кварталі глобально було відвантажено 316,1 млн смартфонів

16 октября 2024 г., 11:45

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За попередніми даними IDC, світові поставки смартфонів зросли на 4% у річному обчисленні до 316,1 млн одиниць у третьому кварталі 2024 року. Це вже п'ятий квартал поспіль зростання поставок з сильним стартом у другій половині цього року, незважаючи на макроекономічні проблеми.

«Завдяки високим темпам зростання китайських виробників, таких як vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo та Huawei, ринок смартфонів демонструє стійкість, незважаючи на глобальні економічні негаразди, - заявив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень AP Client Devices у компанії IDC. - Тим не менш, зростання серед вендорів було нерівномірним - в той час як деякі компанії боролися з підвищеними витратами на закупівлю матеріалів (BOM), інші отримували вигоду від сприятливих валютних курсів на ринках, що розвиваються. Показники vivo були особливо помітними, завдяки агресивному запуску продуктів та низькій порівняльній базі».

«Хоча зростання китайських гравців на ринках, що розвиваються, було постійною темою цього року, Apple також продемонструвала зростання поставок на 3,5% у цьому кварталі завдяки високому попиту на попередні моделі та запуску нової лінійки iPhone 16, - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), директорка IDC з досліджень світового ринку клієнтських пристроїв. - У третьому кварталі 2024 року старіші моделі iPhone, зокрема iPhone 15, демонстрували винятково високі показники завдяки активним промо-акціям та посиленню маркетингової активності навколо Apple Intelligence. Незважаючи на поетапне розгортання Apple Intelligence на ринках за межами США, Apple продовжить зростання в майбутньому сезоні на свята, оскільки очікує, що багато клієнтів перейдуть з iPhone 13, iPhone 12 і попередніх моделей на нові смартфони зі штучним інтелектом, що забезпечить довгостроковість їхніх покупок».

«Samsung зберіг лідерство на ринку, незважаючи на падіння загальної кількості відвантажених пристроїв. Однак компанія продовжує нарощувати свою частку в преміум-сегменті, оскільки середні ціни в цьому кварталі зросли завдяки більш широкому асортименту моделей Galaxy зі штучним інтелектом, - наголосив Франциско Джеронімо (Francisco Jeronimo), віце-президент підрозділу клієнтських пристроїв у регіоні EMEA. - Компанія почала впроваджувати функції Galaxy AI в інші моделі Samsung і випустила нові складні смартфони Galaxy Z Fold6 і Galaxy Z Flip6 з Galaxy AI, що сприяло поліпшенню показників у преміум-сегменті».

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