Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 – AI-рішення нового покоління для конференц-залів

16 октября 2024 г., 12:35

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Компанія Lenovo оголосила про випуск Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 – одного з перших оптимізованих для роботи з AI обчислювальних пристроїв, призначених для запуску систем відеоконференцзв'язку. ThinkSmart Core Gen 2, оснащений процесором Intel Core Ultra з інтегрованим графічним процесором, готовий до робочих навантажень у конференц-залах з високим рівнем AI, забезпечуючи ефективність для інтуїтивної співпраці та підвищеної продуктивності. І все це в захищеному та зручному для користувача рішенні.



Зазначено, згідно з концепцією Lenovo “Smarter AI for All”, компанія прагне надати організаціям і фізичним особам можливість використовувати штучний інтелект. Хоча роль технологій для спільної роботи ще ніколи не була такою важливою, багато клієнтів продовжують переосмислювати місця для зустрічей і способи виконання роботи. Інтеграція AI в інструменти для спільної роботи надає трансформаційну можливість об'єднати людей і підвищити продуктивність. Тому Lenovo надає більше обчислювальної потужності для колаборації.



У майбутньому, кінцеві користувачі отримають розширені можливості прогнозування, які передбачатимуть потреби користувачів, пропонуватимуть відповідні ресурси або дії ще до того, як вони будуть потрібні. Аналітика на основі AI надаватиме зворотний зв'язок у реальному часі щодо продуктивності та динаміки команди, що дозволить приймати більш обґрунтовані рішення та сприятиме створенню більш гнучкого та оперативного робочого середовища.



Для ІТ-менеджерів інструменти спільної роботи з AI мають потенціал для ще більшої автоматизації, проактивного управління та стратегічного бачення. Очікується, що AI сприятиме подальшому зменшенню ручної роботи шляхом автоматизації більш складних завдань технічного обслуговування, прогнозного моніторингу та заходів безпеки, що дозволить ІТ-командам зосередитися на інноваціях, а не на рутинних операціях.

З розвитком цих інструментів для спільної роботи з AI вони ставатимуть все більш важливими ресурсами в повсякденних завданнях для учасників нарад, допомагаючи зменшити складність і навантаження на ІТ-менеджерів.



Один з перших оптимізованих для роботи з AI комп'ютерних пристроїв, створений спеціально для систем відеоконференцзв'язку, Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 покращує якість кожної наради – незалежно від розміру приміщення та його облаштування. Цей розумний пристрій поєднує в собі технології, оптимізовані для AI, і високу ефективність для інтуїтивно зрозумілої співпраці та підвищення продуктивності, і все це в захищеному і зручному для користувача рішенні. Завдяки процесору Intel Core Ultra на платформі Intel vPro ThinkSmart Core Gen 2 ефективно керує великими робочими навантаженнями з AI безпосередньо на обчислювальному пристрої, споживаючи при цьому до 40% менше енергії, ніж його попередник.



Повний комплект ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit – це опція з одним SKU, який додає розумну панель ThinkSmart Bar 180, забезпечуючи функціональність розумного динаміка. Встановлення та розгортання є надзвичайно простими, а достатня кількість портів дозволяє швидко та легко підключатися до різних пристроїв. Незалежно від того, яку конфігурацію створюють ІТ-команди, кожна співпраця стає більш безпечною завдяки вдосконаленому апаратному захисту платформи Intel vPro та автоматичному оновленню системи безпеки Windows 11.



ThinkSmart Core Gen 2 пропонує широкий набір функцій для створення «розумних» конференц-залів:



- Завдяки процесору Intel Core Ultra та платформі Intel vPro ThinkSmart Core Gen 2 ефективно справляється з великими робочими навантаженнями AI, споживаючи до 40% менше енергії. Унікальна архітектура NPU на базі Windows 11 IoT прискорює виконання обчислювальних завдань і передачу даних, оптимізуючи продуктивність AI і роблячи операції більш ефективними, надійними та безпечними.

– Підтримуючи Microsoft Teams Rooms або Zoom Rooms у Windows, ThinkSmart Core Gen 2 покращує співпрацю з функціями зі штучним інтелектом через Microsoft Copilot або Zoom AI Companion. Розумне кадрування учасників наради, автоматичне розпізнавання голосу, розумні бейджики з іменами, підсумки нарад і допомога в режимі реального часу – це лише деякі з функцій, на які варто очікувати в майбутньому.

– Універсальна вбудована система управління кабелями фіксує дроти на місці або повністю від'єднує їх для більш компактного встановлення, а інтегроване управління EDID покращує зв'язок з дисплеями в приміщенні. ThinkSmart Core Gen 2 протестований для роботи 24/7/365 в широкому діапазоні температур (від 5°C до 40°C), витримує переповнену серверну кімнату і має тихий корпус без вентиляторів, щоб залишатися непоміченим за дисплеями в конференц-залі.

– Завдяки Windows 11 IoT, ThinkSmart Core Gen 2 пропонує гнучкість у виборі різноманітних периферійних пристроїв. Щоб полегшити встановлення, розумний пристрій постачається з IP-контролером Lenovo або контролером ThinkSmart, щоб відповідати різним налаштуванням приміщення. Для дійсно гнучкої роботи розумний пристрій пропонує користувачам можливість легко під'єднати свій ноутбук, якщо це необхідно, і провести нараду в режимі BYOD, незалежно від платформи UC.



«Технологія розумної співпраці продовжує стрімко розвиватися завдяки впровадженню функцій зі штучним інтелектом, - говорить Шеннон МакКей, генеральний директор Worldwide Smart Collaboration Business Lenovo. «Клієнти шукають більше обчислювальної потужності та гнучкості для майбутніх конференц-залів і користуються перевагами рішень, доступних зараз і тих, що з'являться в найближчому майбутньому».



ThinkSmart Core Gen 2 постачається з попередньо встановленим програмним забезпеченням ThinkSmart Manager з платформою Intel vPro для віддаленого керування в режимі реального часу для економії ресурсів ІТ-команд. А для додаткової безпеки Lenovo ThinkShield пропонує додатковий рівень захисту завдяки рішенням OS-to-cloud solutions.



Для постійної підтримки нові комп'ютерні пристрої для відеоконференцій, оптимізовані для роботи з AI, забезпечені трирічною гарантією Lenovo з програмою підтримки Premier Support і річною ліцензією ThinkSmart Manager Premium. Крім того, включені професійні послуги Lenovo Smart Collaboration Professional Services Deploy та Maintain для забезпечення швидкого та ефективного розгортання.

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