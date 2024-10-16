Українські банки схвалили пільгових кредитів на 8 млрд грн для посилення енергонезалежності

16 октября 2024 г., 10:25

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Як повідомляє Міністерство енергетики України, за період з 1 червня до 30 вересня 2024 року банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проектів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на загальну суму 54,8 млрд грн. Схвалено заявки на суму 7,9 млрд грн.

Про це свідчать результати опитування банків Національним банком України.

Обсяг фактично виданих кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб становить 2 млрд гривень. Зокрема, у вересні подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн, схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн, надано 220 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд гривень.

Кошти видавались на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок, купівлю дизельних та бензинових генераторів, будівництво СЕС тощо. Проекти фінансуються у 21 області країни.

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, наразі становить 204 млн гривень.

Ознайомитись з інформацією про діючі програми кредитування можна на сайті Міненерго за посиланням: https://mev.gov.ua/reforma/rozvytok-rozpodilenoyi-heneratsiyi

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