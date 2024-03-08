IDC прогнозує зростання світових поставок ПК на 2% у 2024 році завдяки АІ

8 марта 2024 г., 9:45

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У міру того, як світова економіка наближається до відновлення, зростатиме і ринок персональних комп’ютерів: прогнозується, що у 2024 році світові поставки досягнуть 265,4 мільйона одиниць, що на 2% більше, ніж у попередньому році, згідно зі щоквартальним звітом IDC.



У той час як минулого року виробники зосередилися на очищенні запасів, IDC очікує, що 2024 рік стане роком розширення завдяки впровадженню ПК зі штучним інтелектом. Це, як відзначається, в кінцевому підсумку призведе до зростання ринку до 292,2 мільйона одиниць у 2028 році, а середньорічний темп (CAGR) складе 2,4% протягом прогнозного періоду.



Очікується, що зростання буде повільно збільшуватися протягом року разом з доступністю ПК зі штучним інтелектом, що збігатиметься з початком комерційного циклу оновлення у 2025 році. «Комерційні покупці, як корпоративні, так і освітні, стоять на порозі циклу оновлення, який почнеться в кінці цього року і досягне свого піка наступного року, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі IDC по відстеженню світових мобільних і споживчих пристроїв. - Очікується, що багато з цих покупців будуть одними з перших, хто перейде на комп’ютери зі штучним інтелектом. Наявність вбудованих можливостей штучного інтелекту навряд чи призведе до збільшення кількості встановлених ПК, але, безумовно, призведе до зростання середніх цін на них».



Хоча системи для комерційного сегмента становитимуть більшість поставок, очікується, що й споживчі ПК також повернуться, хоча й повільнішими темпами. «Кілька факторів об’єднаються, щоб підтримати зростання споживчих ПК у наступні роки, - підкреслюється Лінн Хуанг (Linn Huang), віце-президент з досліджень у відділі пристроїв та дисплеїв. - Відновлення економіки повинно допомогти полегшити гаманець, оскільки багато ПК, придбаних у перші дні пандемії, вже потребують заміни. Геймерам і творцям також буде на що з нетерпінням чекати в майбутній ері штучного інтелекту».

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