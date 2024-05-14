IDC: витрати на телекомпослуги та сервіси платного ТБ досягли збільшилися у 2023 р. на 2,1% до 1,509 трлн дол.

14 мая 2024 г., 12:25

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За даними IDC, у 2023 році світові витрати на телекомунікаційні послуги та послуги платного телебачення досягли 1,509 трлн дол., що на 2,1% більше, ніж у 2022 році.



Аналітична компанія очікує, що у 2024 році світові витрати на телекомунікаційні послуги та послуги платного телебачення зростуть на 1,4% і сягнуть 1,53 трлн дол.



У вартісному вираженні прогрес світового ринку сповільнився у другій половині 2023 року, оскільки темпи зростання, зафіксовані за весь рік, були приблизно на один відсотковий пункт нижчими за попередній прогноз IDC. Це уповільнення насамперед стало результатом повільнішого, ніж очікувалося, прогресу в Америці, де поєднання повільного економічного зростання, відносно високої інфляції та насичених ринків створило несприятливе середовище для розвитку ринку. Однак у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA), який зіткнувся зі схожими економічними проблемами, але де регулятори дозволили телекомунікаційним операторам підвищувати свої тарифи відповідно до інфляції, використовуючи модель індексу споживчих цін, ринок зростав дещо швидше, ніж очікувалося. Однак важливо зазначити, що таке коригування тарифів також призвело до прискореної міграції клієнтів до дешевших тарифних пакетів та більш доступних операторів, тому фактичні темпи зростання вартості, як правило, були меншими за половину номінального підвищення тарифів.



П'ятирічні перспективи світового ринку послуг зв'язку залишаються позитивними, хоча й дещо менш оптимістичними, ніж попередній прогноз. Ключові центральні банки США та Європи неодноразово відкладали рішення про зниження базових процентних ставок, що впливає на потенціал для більш стійкого економічного відновлення. Як наслідок, очікується, що ринкове середовище залишатиметься відносно несприятливим ще кілька років. Тривала інфляція продовжуватиме впливати на купівельну спроможність споживачів, а також спонукатиме багато телекомунікаційних компаній до підвищення тарифів. Однак, оскільки інфляція продовжуватиме поступово знижуватися, позитивний вплив цих майбутніх підвищень тарифів з часом має зменшитися. «Нестабільна політична ситуація, що підживлюється військовими конфліктами у Східній Європі та на Близькому Сході, додає ще більшої невизначеності і, ймовірно, сповільнить темпи зростання. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні повільніше зростання можна пояснити охолодженням китайської економіки. Тим не менш, очікуються позитивні тенденції завдяки очікуваному здоровому зростанню в Індії та на інших ринках, що розвиваються», зазначають у IDC.



Аналіз за типами послуг підтверджує, що усталені тенденції зберігаються, навіть попри зміну прогнозів топ-менеджменту. Мобільний сегмент продовжує залишатися найбільшим, що зумовлено зростанням використання мобільних даних і додатків "від машини до машини" (M2M). Це зростання компенсує зниження витрат на мобільний голосовий зв'язок та обмін повідомленнями. Крім того, сегмент послуг фіксованої передачі даних продовжує зростати завдяки збільшенню попиту на послуги з більшою пропускною здатністю. Однак, за прогнозом, витрати на послуги фіксованого голосового зв'язку погіршаться протягом прогнозованого періоду, оскільки зниження доходів від традиційного голосового зв'язку не буде повністю компенсоване зростанням доходів від IP-телефонії. Незважаючи на незначний спад на ринку платного телебачення через зростання популярності послуг відео за запитом (VoD) та Over-The-Top (OTT), ці пропозиції залишатимуться важливою частиною мультимедійних послуг телекомунікаційних провайдерів.



Очевидно, що розвиток ринку послуг зв'язку залишається дуже повільним, а очікуване зростання доходів телекомунікаційних компаній є надто низьким, щоб задовольнити їхніх власників. "З появою штучного інтелекту та передової аналітики телекомунікаційні оператори отримали нового потужного союзника, який повинен допомогти їм модернізувати свої бізнес-операції та підвищити ефективність, - сказав Кресімір Алік (Kresimir Alic), директор з досліджень світових телекомунікаційних послуг в IDC. - Наше дослідження вже виявило величезну кількість варіантів використання, включаючи чат-боти для обслуговування клієнтів, віртуальних асистентів і виїзних техніків, а також використання АІ для модернізації мережі та прогнозного обслуговування, управління мережевим трафіком, персоналізованого маркетингу, виявлення та запобігання шахрайству, прогнозування відтоку абонентів і забезпечення доходу. Ці вдосконалення, разом з багатьма іншими, які будуть винайдені найближчим часом, безсумнівно, допоможуть телекомунікаційним операторам оптимізувати роботу, підвищити якість обслуговування клієнтів і залишатися конкурентоспроможними в цій галузі, що стрімко розвивається".

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