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Brave1 збільшує гранти до 2 млн грн

14 мая 2024 г., 10:25

Мінцифри заявило про розширення можливостей для defense-tech розробників. Brave1 збільшує гранти до 2 мільйонів

Стартує прийом заявок на отримання оновленої грантової підтримки від головного оборонного кластера Brave1. Тепер українські розробники можуть отримати гранти в 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень. Раніше сума коштів становила $5 тисяч та $25 тисяч.

Хто може податися? Українські виробники, чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менш ніж 4 бали. Розмір фінансування залежатиме від оцінки.

Грантові кошти можна витратити на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D і розвиток свого продукту.

Нагадаємо, грантову програму Brave1 запустили в липні 2023 року. За цей час видали 189 грантів на загальну суму 3,3 млн дол. Завдяки грантовій підтримці було покращено технологічний рівень готовності понад 80% розробок та масштабовано виробництво третини.

Подати заявку на отримання гранту можна на вебпорталі USFplatform.

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