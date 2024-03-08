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Через профіцит електроенергії українські АЕС переведено на знижене навантаження

8 марта 2024 г., 10:25

У зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а АТ «НАЕК «Енергоатом» готує їх до планових ремонтів.

Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13-го березня.

Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8-го березня Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива.

Максимальна оптимізація графіка ремонтів забезпечить українцям стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Станом на 7 березня українські АЕС генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій.

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