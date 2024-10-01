IBM розширює центр квантових даних, щоб просунутися у відкритті алгоритмів

1 октября 2024 г., 11:45

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Компанія IBM повідомила про завершення розширення свого Квантового центру обробки даних у Покіпсі (шт. Нью-Йорк), в якому працює найбільша кількість доступних квантових комп'ютерів комунального масштабу в одному місці у світі. Ці системи є частиною більш ніж десятка квантових комп'ютерів, пропонованих глобальним клієнтам через хмару IBM.



Для реалізації своєї місії з впровадження квантових обчислень у світі IBM інвестує значні кошти в розгортання передових архітектур квантового обладнання. Вперше представлений наприкінці минулого року процесор IBM Quantum Heron тепер розгорнутий у глобальному квантовому центрі обробки даних у Покипсі.



Тепер система на базі Heron, доступна через хмару, забезпечує 16-кратне підвищення продуктивності й 25-кратне збільшення швидкості порівняно з попередніми квантовими комп'ютерами IBM, виміряними два роки тому. На додаток до двох комп'ютерів на базі IBM Heron, доступних зараз, додаткові системи у Квантовому центрі обробки даних у Покипсі тепер здатні працювати на рівні корисного масштабу - тобто на рівні, коли квантові комп'ютери можуть виконувати квантові схеми точніше, ніж класичні комп'ютери, що моделюють їх. Зі свого боку, це відкриває можливості для освоєння нових обчислювальних територій для глобальних користувачів, які просувають відкриття нових квантових алгоритмів, що дають змогу розкрити квантову перевагу.



Тепер користувачі використовують поліпшені можливості продуктивності IBM Heron і систем комунального масштабу для створення квантових алгоритмів для своїх галузей за допомогою Qiskit, стека квантового програмного забезпечення IBM, який був створений для спрощення програмування квантових комп'ютерів.



«Відтоді як у 2016 році IBM зробила перший квантовий комп'ютер доступним у хмарі, ми подолали бар'єри в галузі квантового обладнання та програмного забезпечення, створивши найбільший і найпродуктивніший парк квантових систем, доступних в усьому світі», - сказав Джей Гамбетта (Jay Gambetta), віцепрезидент IBM Quantum. «Наш квантовий центр обробки даних у Покипсі є епіцентром цих зусиль, і дедалі більше організацій по всьому світу використовують наші системи тут, у долині Гудзона, для вивчення актуальних для промисловості проблем на реальному квантовому обладнанні. Продовжуючи розширювати наші квантові комп'ютери в Покіпсі та в усьому світі, ми працюватимемо з нашою мережею з понад 250 організацій, щоб прискорити темпи відкриттів у галузі квантових обчислень».



Нещодавно IBM опублікувала докази того, що Qiskit є провідним і найбільш продуктивним програмним забезпеченням для квантових обчислень. Ці прориви зараз сприяють появі глобальної екосистеми квантового програмного забезпечення та послуг, включно з пропозиціями в каталозі функцій Qiskit від таких стартапів, як Algorithmiq, Q-CTRL і Qedma, щоб абстрагуватися від складнощів управління продуктивністю квантових систем; а також інструменти від QunaSys і Q-CTRL, щоб допомогти користувачам легше досліджувати проблеми хімії та оптимізації. Ці інструменти покликані полегшити створення і запуск квантових алгоритмів, які можуть відкрити шлях до корисних квантових обчислень.



IBM планує продовжувати модернізувати та розширювати свій Квантовий центр обробки даних у Покипсі в міру просування по дорожній карті розвитку квантових технологій, щоб розширити складність і розмір квантових робочих навантажень, які можуть виконувати користувачі. Центр обробки даних у Покипсі та далі слугуватиме глобальним центром квантової мережі IBM, оскільки компанія розширює свій парк систем по всьому світу, включно з другим центром квантових даних IBM, який незабаром відкриється в Енінгені, Німеччина.

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