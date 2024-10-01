Україна обмінюватиметься досвідом цифровізації в рамках Digital Public Goods Alliance

1 октября 2024 г., 10:25

Наша країна приєдналася до глобальної кампанії 50-in-5 та Digital Public Goods Alliance (Альянсу цифрових суспільних благ). Його мета – розвивати цифровізацію, упроваджувати інновації, щоб усі мали рівний доступ до цифрових послуг та можливостей, що, зі свого боку, покращує життя громадян. Ініціатива підтримується ПРООН та Офісом інновацій ЮНІСЕФ.

Платформа стане ще одним майданчиком для обміну досвіду з іншими країнами, поширення інформації про Дію та розвиток екосистеми цифрової держави. Участь в Digital Public Goods Alliance – це можливість зробити внесок у глобальний розвиток цифровізації.

Співпрацюючи з іншими країнами, Україна зможе ділитися власним досвідом розбудови цифрової екосистеми, створення й розвитку Дії, реінжинірингу послуг, а також набувати досвіду колег і партнерів у сфері цифрової трансформації, розвитку технологій з відкритим кодом. Загалом до Альянсу входять 22 країни, серед яких Естонія, Франція, Сингапур, Норвегія, країни Африки та Латинської Америки.

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