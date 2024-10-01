Mars інвестує 1 млрд дол. у цифрові технології

1 октября 2024 г., 12:35

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За заявою Mars, компанія планує витратити 1 млрд дол. протягом наступних трьох років на підрозділ догляду за домашніми тваринами, щоб найняти понад 300 технічних фахівців і покращити свої цифрові можливості, зокрема залучити нові технології на основі штучного інтелекту.



Як зазначив Ікдіп Сінгх, президент Mars Pet Nutrition, 70% суми інвестицій буде витрачено на наймання технічних фахівців і підвищення кваліфікації персоналу, залучення сторонніх постачальників, зокрема консультантів, щоб зробити підрозділ кормів для собак і котів більш орієнтованим на цифрові технології. Решта 30% коштів будуть спрямовані на залучення генеративного штучного інтелекту, управління даними, електронну комерцію та інші новітні технології. Mars також спрямує частину коштів на розширення парку електромобілів від шведського стартапу Einride, з планами випустити 300 вантажівок на дороги в Європі до 2025 року.



Наразі у відділі виробництва продукції для тварин по всьому світу працює близько 100 тис. співробітників, кількість найнятих відносно невелика. Тож розширення штату інженерів з обробки даних, архітекторів даних, розробників є пріоритетним для подвоєння цифрових продажів до 2030 року порівняно з сьогоднішнім рівнем.



Інша суттєва зміна, яка є частиною інвестиційного плану, – оновлена структура звітності для ІТ-лідерів. Донедавна керівники інформаційних відділів департаменту харчування домашніх тварин підпорядковувалися фінансовим директорам. Тепер вони звітують перед президентами підрозділів, що свідчить про більшу увагу до впровадження нових технологій, на противагу попередньому фокусу на економії коштів. “Підвищення кваліфікації починається з верхніх ланок менеджменту”, — каже Ікдіп Сінгх.



За прогнозами, у 2024 році американські покупці витратять 150,6 млрд дол. на корм та ліки, ветеринарну допомогу та інші послуги, пов’язані з домашніми тваринами. Попри те, що бізнес Mars генерує річний дохід у 20 млрд дол. на ринку виробників кормів для домашніх тварин, компанія стикається з тиском з боку нових онлайн брендів. Ці бренди пропонують зручну щомісячну підписку, яка особливо популярна серед молодих власників тварин. Пандемія COVID-19 змінила звички споживачів, спонукаючи їх більше купувати в інтернеті. Ця тенденція збереглася і після завершення пандемії.



За даними торгової групи American Pet Products Association, приблизно 48% власників домашніх тварин належать до покоління Z або міленіалів. Сінгх вважає, що наразі компанії слід зосередити більше зусиль на використанні AI для розробки продуктів, маркетингових кампаній і для роботи з ланцюгом постачання, щоб звернути увагу молодої аудиторії. Адже такі споживачі тяжіють до соціальних мереж, зокрема TikTok та Instagram, де дізнаються більше про догляд за тваринами, їхнє харчування та ветеринарну допомогу.



“Ми бачимо ці нові цифрові звички, — каже Ікдіп Сінгх. – Тому зараз для нас все більш важливо інвестувати в AI, електронну комерцію та інші цифрові інструменти, щоби відповідати запитам споживачів”.

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