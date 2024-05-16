Хакери рф активізували атаки на мобільні пристрої українських військових

16 мая 2024 г., 10:35

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Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гру, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення. Про це йдеться в аналітичному звіті, який підготували фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку.

Кілька важливих моментів. У своїх атаках часто хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності «Кропива». Також зловмисники використовували поширені месенджери Signal та Telegram для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки. Більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів. Крім того, зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta. Хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак.

Держспецзв'язку закликає українських військових бути пильними та дотримуватися таких рекомендацій: не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей; не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях; регулярно оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях; обирайте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

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