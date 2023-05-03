IBM призупинить набір персоналу та замінить 7 800 робочих місць штучним інтелектом

3 мая 2023 г., 9:35

IBM планує призупинити прийом на роботу, оскільки приблизно 7800 робочих місць можуть бути замінені штучним інтелектом в найближчі роки, повідомив генеральний директор Арвінд Крішна (Arvind Krishna) в інтерв’ю Bloomberg News.

За словами Крішни, наймання на роботу в бек-офісні функції, такі як управління персоналом, буде призупинено або сповільнено, додавши, що 30% посад, які не пов’язані з роботою з клієнтами, можуть бути замінені штучним інтелектом і автоматизацією протягом п’яти років.

Скорочення може включати в себе незаміщення ролей, звільнених у зв’язку з виходом на пенсію, повідомив виданню виробник.

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