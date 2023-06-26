IBM купує розробника ПЗ Apptio за 4.6 млрд дол.

26 июня 2023 г., 17:25

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Компанія IBM офіційно заявила, що має намір придбати Apptio, розробника хмарного програмного забезпечення.





Голубий гігант, намагаючись посилити свої можливості в області хмарних технологій та автоматизації, заплатить інвестфонду Vista Equity Partners 4,6 млрд дол. готівкою. Очікується, що угода буде закрита у другій половині 2023 року.





Слід зазначити, що угода відбувається в той час, коли компанії скорочують свої технологічні бюджети на тлі складних макроекономічних умов. Сама IBM скоротила близько 3900 робочих місць на початку цього року і повідомила про зростання доходів у березневому кварталі менш ніж на 1% у річному обчисленні.





Придбання Apptio, яка має понад 1 500 клієнтів і партнерські відносини з хмарними компаніями від AWS до Salesforce, повинна принести користь бізнесу IBM Red Hat, напрямку АІ та консалтинговому бізнесу, йдеться в заяві технологічного гіганта.





Заснована у 2007 році, компанія Apptio базується в Сіетлі та допомагає компаніям управляти та розуміти свої витрати на хмарні сервіси - вона пропонує інструментарій для таких функцій, як ІТ-бюджетування, прогнозування та фінансовий аналіз.





Компанія Apptio має три основні пропозиції, які надаються як програмне забезпечення як послуга (SaaS) - ApptioOne, Apptio Cloudability та Apptio Targetprocess.





ApptioOne: гібридне управління витратами на хмари та можливості оптимізації для аналізу, оптимізації та планування ІТ-витрат і вартості. ApptioOne використовується для створення повторюваних і точних процесів планування та управління фінансами, надаючи дієву інформацію про витрати та використання, одночасно порівнюючи з галузевими аналогами для постійної оптимізації.





Apptio Cloudability: забезпечення прозорості та можливостей оптимізації управління витратами в публічній хмарі, поєднання мультихмарної та SaaS-інфраструктури з найкращими практиками хмарного фінансового менеджменту для максимізації цінності хмарної стратегії клієнтів.





Apptio Targetprocess: можливості гнучкого інвестиційного планування для узгодження ресурсів розробки з бізнес-результатами, планування та відстеження цінності проектів або продуктів.





«Технології змінюють бізнес з такою швидкістю та темпами, яких ми ніколи раніше не бачили. Щоб скористатися цими змінами, важливо оптимізувати інвестиції, які сприяють підвищенню вартості бізнесу, і Apptio робить саме це, - заявив Арвінд Крішна (Arvind Krishna), генеральний директор і голова правління IBM. - Пропозиції Apptio у поєднанні з програмним забезпеченням для автоматизації ІТ та платформою штучного інтелекту watsonx від IBM нададуть клієнтам найбільш комплексний підхід до оптимізації та управління всіма їхніми технологічними інвестиціями».





Apptio та можливості оптимізації продуктивності та спостережливості програмного забезпечення для автоматизації ІТ від IBM, такого як Turbonomic, Instana та AIOps, запропонують клієнтам 360-градусну платформу для управління технологічним бізнесом, забезпечуючи «віртуальний командний центр» для управління витратами та оптимізації, що охоплює весь їхній технологічний ландшафт. Крім того, Apptio принесе IBM 450 мільярдів доларів анонімних даних про ІТ-витрати, відкриваючи нові можливості для клієнтів та партнерів.





Підкреслюється, що придбання Apptio є продовженням глибокої уваги та інвестицій IBM у гібридні хмарні технології та штучний інтелект і, як очікується, призведе до значної синергії в декількох ключових сферах зростання IBM, включаючи автоматизацію, Red Hat, розширений портфель продуктів IBM у сфері штучного інтелекту та IBM Consulting, а також до міцного партнерства з іншими провідними системними інтеграторами, такими як Accenture, KPMG, Deloitte та EY. IBM також запропонує нові інновації, доповнивши watsonx анонімними даними FinOps від Apptio. Крім того, очікується, що Apptio отримає вигоду від давно встановленого масштабу та охоплення IBM, працюючи з клієнтами та партнерами у більш ніж 175 країнах.





«Наші клієнти розвиваються у складному гібридному світі, де інвестиції в технології розподілені та децентралізовані, але всі інновації повинні відповідати чітким бізнес-результатам, - пояснив Санні Гупта (Sunny Gupta), співзасновник та генеральний директор Apptio. - Ми дуже раді приєднатися до IBM і об’єднати наші провідні в галузі пропозиції з глобальною присутністю та потужним портфоліо IBM в області AIOps, автоматизації та гібридних хмарних рішень».





Нагадаємо, що у 2019 році IBM викупила постачальника програмного забезпечення Red Hat приблизно за 34 мільярди доларів, що стало найбільшим придбанням в її історії. А через два роки компанія виділила свій бізнес з ІТ-інфраструктури та центрів обробки даних у компанію яка отримала ім'я Kyndryl. Минулого року IBM також завершила продаж деяких своїх активів у сфері медичних даних та аналітики.





Як повідомляє Reuters, у 2018 році фірма прямих інвестицій Vista Equity Partners погодилася заплатити за Apptio близько 2 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищувало її ринкову капіталізацію на той час. Apptio вийшла на біржу у вересні 2016 року за ціною $16 за акцію.





Акції IBM трохи знизилися на попередніх торгах пsl час анонсування угоди.

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