Softprom стає дистриб'ютором рішень кіберрозвідки Kela

26 июня 2023 г., 16:35

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Компанія Softprom оголошує про укладання дистриб'юторської угоди з KELA, розробником рішень категорії Cyber Threat Intelligence (кіберрозвідка), яка поширюється на території країн Європейського союзу, Швейцарії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, України, Узбекистану, Таджикистану та Туркменістану.

Платформа кіберрозвідки KELA включає чотири модулі, що доповнюють один одного, та разом утворюють інтелектуальне рішення для компаній, правоохоронних органів і державних організацій по всьому світу, дозволяючи їм автоматично виявляти раніше приховані ризики й активно припиняти цифрові злочини.

Розслідування: досліджуйте та аналізуйте загрози, цілі, теми та групи анонімно та в режимі реального часу для успішного пошуку загроз та поглиблення кібер розслідувань за допомогою аналітичних даних, таких як TTP зловмисників, профілі та особи суб'єктів загроз, обговорення хакерських атак та багато іншого.

Моніторинг: відстежуйте джерела кіберзлочинів на наявність загроз, безпосередньо спрямованих на організацію, аналізуючи думку зловмисника на зовнішню поверхню атаки організації та підтримуючи запобіжний захист мережі.

Технічна інформація: виявляйте останні скомпрометовані активи, які потенційно можуть бути використані зловмисниками для своїх неминучих кібератак. Такі активи можуть бути використані не за призначенням як інфраструктура атаки або вектор атаки.

Ландшафт загроз: отримуйте високорівневу інформацію про екосистему кіберзлочинності, що постійно змінюється, включаючи зведення основних тенденцій, щоденні новини й готові аналітичні матеріали від експертів KELA з кіберрозвідки. Модуль пропонує особам, які приймають рішення, зведену інформацію про події програм-вимагачів, продаж доступу до мережі, витікання баз даних та нові загрози у всіх секторах, щоб надати керівникам високого рівня ефективну стратегічну інформацію, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення про наступні кроки.

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