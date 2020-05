HyperX в кооперации с Ducky выпускает механическую клавиатуру в форм-факторе «60%»

7 мая 2020 г., 15:33

HyperX, геймерское подразделение Kingston Technology, в сотрудничестве с производителем клавиатур DuckyChannel International выпускает лимитированную партию механических клавиатур форм-фактора «60%» HyperX x Ducky One 2 Mini.

Как отмечается клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini построена на линейных механических переключателях HyperX Red, разработанных для обеспечения максимальной скорости и долговечности с ресурсом до 80 миллионов. В качестве основы использована конструкция клавиатуры Ducky One 2 Mini, в которой применена полноцветная подсветка с динамическими эффектами и бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем (double-shot).



Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выполнена в сверхкомпактном форм-факторе «60%» с компоновкой, позволяющей максимально освободить пространство на рабочем столе для движений мыши. Линейные механические переключатели HyperX Red с уменьшенным ходом до срабатывания позволяют нажимать клавиши HyperX x Ducky One 2 Mini быстрее. Выступающие светодиоды переключателей HyperX обеспечивают увеличенную яркость подсветки, а бесшовные колпачки Ducky PBT с двойным литьем снабжены гравировкой на боковых сторонах, обозначающей их дополнительными функциями, что упрощает их поиск и запоминание. Поддержка Ducky Macro 2.0 позволяет пользователям настраивать подсветку непосредственно с самой клавиатуры, а также записывать макросы, для хранения макросов предусмотрены 6 пользовательских профилей.



«Мы рады объявить о нашем совместном с Ducky, известной на геймерском рынке своими высококачественными и ориентированными на скорость механическими клавиатурами, выпуске ограниченной партии новой клавиатуры, - заявила Дженнифер Ишии (Jennifer Ishii), бизнес-менеджер по клавиатурам HyperX. - HyperX x Ducky One 2 Mini стала отличным дополнением к линейке клавиатур HyperX и предоставляет поклонникам HyperX и Ducky механическую игровую клавиатуру форм-фактора 60% на переключателях HyperX».



Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini выпущена лимитированной партией: по всему миру доступно в общей сложности 3700 экземпляров. Каждая клавиатура снабжена уникальным номером, нанесенным лазерной гравировкой на основании, и выделяется стильной черно-красной двухцветной рамкой на гладкой и прочной основе, позволяющей расположить клавиатуру под тремя углами.



Клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini будет доступна в Украине по рекомендованной розничной цене 3699 грн начиная с 12 мая.

