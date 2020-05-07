На мировом рынке смартфонов — худший с 2013 г. результат

7 мая 2020 г., 16:05

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По мнению аналитиков компании Canalys пандемия коронавируса вызвала на рынке смартфонов настоящий хаос. Мировые поставки в начальной четверти упали на 13%, до 272 млн устройств, что является худшим результатом с первого квартала 2013 г.

Влияние COVID-19 на вендоров оказалось различным. К примеру, лидер рынка — Samsung — в феврале вышел из-под удара, т.к. производственные мощности были размещены преимущественно в Корее и Вьетнаме. Однако это преимущество к концу квартала уже нивелировалось из-за глобального снижения спроса на устройства. Apple оказалась одним из наименее затронутых пандемией поставщиков благодаря высоким продажам iPhone 11 в начале квартала. Huawei испытала двойной удар — помимо провальной ситуации с производством и сбытом на приоритетном китайском рынке ситуацию продолжало усугублять нахождение компании в «черном» списке правительства США. Как итог, зарубежные поставки просели на 35%.

Большинство игроков рынка уверены, что влияние коронавируса на индустрию смартфонов достигнет своего пика во второй календарной четверти года.

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