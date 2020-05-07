Большинство пользователей Android пока лишены защиты от серьезной уязвимости

7 мая 2020 г., 15:05

Компания Google выпустила очередное обновление безопасности Android, в котором исправлены 39 уязвимостей.

Однако, как отмечают наблюдатели, проблема в том, что майское обновление безопасности Android на данный момент доступно лишь для смартфонов Google серии Pixel, а также флагманов Samsung, включая Galaxy S20 и Galaxy Fold.

В качестве особо опасной рассматривается уязвимость CVE-2020-0103, которая в зависимости от привелегий позволяет хакерам удаленно запускать на устройстве Android исполнение кода.

Впрочем, и остальные уязвимости не лучше - они дают возможность устанавливать программы, просматривать, изменять или удалять данные, создавать новые учетные записи с полными правами доступа.

Исследователи Центра интернет безопасности (Center for Internet Security) сообщают, что обнаруженные угрозы являются потенциальными, так как использующих их взломов пока не обнаружено. Интересно, что проникновение в систему с их помощью возможно при таких действиях, как веб-серфинг, работа с почтой и даже с медиа-файлами службы MMS.

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