Huawei запускае платформу Business Connect

1 октября 2021 г., 14:25

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Huawei запустила безкоштовну платформу управління бізнесом Business Connect.



Як повидомляеться, платформа дозволяє користувачам керувати діловою інформацією і розширювати власну присутність в інтернеті, надаючи доступ до себе глобальній аудиторії мобільних сервісів Huawei.



Huawei Business Connect розроблено для власників бізнесу всіх форм і розмірів, від локальних магазинів до великих підприємств. Це безкоштовна платформа бізнес-послуг, яка:

• робить бізнеси легкодоступними для споживачів, які шукають інформацію онлайн;

• дозволяє власникам бізнесів легко керувати всією важливою інформацією про підприємство, такою як назва та сфера діяльності, час роботи, місце розташування, фотографії тощо, на одній простій у використанні платформі;

• дозволяє клієнтам залишати відгуки, а компанії — відповідати на них;

• дозволяє компаніям публікувати продукти, події, пропозиції та рекламні акції для взаємодії із потенційними клієнтами;

• дозволяє додавати відомості про продукти та послуги, включно із зображеннями та цінами, з можливістю скерування на попередньо встановлені посилання для придбання/бронювання;

• пропонує потужний аналіз даних, який виявляє тенденції і підвищує ефективність реклами.



Бізнеси також можуть отримати вигоду від збільшення онлайн-присутності та трафіку від інших мобільних сервісів Huawei. Так, приєднання до Business Connect дозволить відображати компанії у таких сервісах, як пошукова система Petal Search, інструмент навігації Petal Maps і рекламна платформа Huawei Ads. Це надає доступ до потенційних 580 мільйонів активних користувачів у більш ніж 170 країнах.



«Huawei рада запропонувати безкоштовну послугу Business Connect, яка надасть компаніям усіх форм і розмірів можливість скористатися перевагами екосистеми мобільних послуг Huawei та достукатися до глобальної аудиторії активних користувачів. Наша мета — постачати бізнес-інформацію споживачам щоразу, коли вони виконують пошук, допомагаючи знаходити саме ті компанії, які їм потрібні, та тоді, коли вони потрібні. Ця нова платформа робить це завдання простішим, ніж будь-коли раніше», — коментує Юлія Гриць, Head of HMS Business Development.



Після реєстрації у Business Connect власники бізнесів можуть керувати основною інформацією, яку бачать клієнти. Водночас усі оновлення автоматично синхронізуються з іншими додатками Huawei, аби дані залишалися актуальними на різних платформах без потреби оновлювати їх вручну. Профіль Business Connect також можна публікувати в соціальних мережах для розширення онлайн-присутності.



Крім того, компанії можуть залучати потенційних клієнтів, публікуючи інформацію про події, рекламні акції тощо. А клієнти, які натискають на ці посилання, скеровуються на попередньо налаштовану вебсторінку для онлайн-бронювання, розміщення замовлення чи отримання додаткової інформації. Таким чином залучається додатковий трафік на вебсайти компаній.



Щоб зареєструватися на Business Connect, власники бізнесів повинні просто відвідати https://bizconnect.huawei.com чи написати на [email protected] Так вони зможуть скористатися безкоштовним сервісом для простої та ефективної взаємодії із наявними і потенційними клієнтами.

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