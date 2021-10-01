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Сделка Zoom и Five9 на 14,7 млрд долл. не состоится

1 октября 2021 г., 13:35
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Соглашение Zoom о покупке компании-разработчика программного обеспечения для облачных контакт-центров Five9 было аннулировано в четверг после того, как акционеры последней отклонили сделку.

Еще в июле Zoom заявила, что приобретает Five9 в результате покупки акций за 14,7 млрд долл., что было ее первой покупкой на сумму более миллиарда долларов и в то время второй по величине технологической сделкой года.

Акции Five9 упали на 2% в ходе расширенных торгов после заявления компаний.

Покупка Five9 «представляла собой отличный вариант предложить нашим клиентам  интегрированный контакт-центр», - написал в блоге Эрик Юань (Eric Yuan), основатель и генеральный директор Zoom. «Тем не менее, это никоим образом не было основой успеха нашей платформы и не было единственным способом предложить нашим клиентам привлекательное решение для контакт-центра».

Согласно письму от 27 августа, которое было отправлено в Федеральную комиссию по связи, отделение Министерства юстиции США рассматривало сделку из-за опасений по поводу потенциального иностранного участия. Но на прошлой неделе Zoom сообщила, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.

Канал CNBC сообщил 17 сентября, что консалтинговая компания Institutional Shareholder Services порекомендовала акционерам Five9 проголосовать против этого предложения.

Zoom стала публичной всего два года назад, и пандемия существенно простимулировала бизнес компании. На конец июля на балансе компании находилось 1,9 млрд долл. денежных средств и их эквивалентов.


Акционеры Five9 были в конечном итоге недовольны небольшой премией, которую должен был выплатить Zoom. По согласованной цене они получали только 13%-ное увеличение стоимости своих акций по сравнению с ценой, которая была на торгах до заключения соглашения. Учитывая динамику развития облачного программного обеспечения и все деньги, вложенные инвесторами в конкурентов Five9, ожидалось, вероятно, значительно более высокое вознаграждение.

Кроме того, акции Zoom упали на 28% с момента объявления сделки, в то время как акции Five9 - только на 11%. Поскольку предусматривался обмен акциями, это означало, что акционеры Five9 получали бы еще меньшую премию, чем предполагалось по согласованной цене.

Zoom и Five9 и до соглашения о приобретении были партнерами, компании заявили, что  будут поддерживать интеграцию своих продуктов и дальше.

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