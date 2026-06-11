ELKO Ukraine просуватиме рішеннями для накопичення енергії та сонячної енергетики KSTAR

11 июня 2026 г., 15:35

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ELKO Ukraine розпочинає співпрацю з KSTAR New Energy, одним із провідних світових виробників рішень для накопичення енергії та сонячної енергетики. Це партнерство відкриває українським інсталяторам, проєктним організаціям і системним інтеграторам доступ до сучасних систем енергозберігання для житлового, комерційного та промислового сегментів.

Співпраця з KSTAR через ELKO Ukraine передбачає: реєстрацію проєктів і захист угод; допомогу на всіх етапах, від підбору обладнання до введення системи в експлуатацію; технічну підтримку спільно з офіційним представництвом KSTAR в Україні; доступ до повного портфеля рішень для житлового, комерційного та EV-сегментів від одного дистриб’ютора.

KSTAR New Energy має понад 20 років досвіду на глобальному ринку та понад 100 ГВт-год встановленої ємності систем накопичення енергії у світі. Для своїх систем компанія використовує акумуляторні комірки Tier-1 виробників CATL та EVE, технології яких застосовують провідні виробники електромобілів. Рішення KSTAR поєднують високу ефективність, тривалий ресурс роботи та відповідність міжнародним стандартам безпеки.

Портфель KSTAR включає гібридні інвертори серії KAC потужністю від 20 до 125 кВт і акумуляторні кабінети ємністю до 233 кВт-год. Системи підтримують резервне живлення з часом перемикання менше ніж 10 мс, інтеграцію з генераторами, роботу в режимах власного споживання і TOU з урахуванням тарифів залежно від часу доби, а також зрізання пікових навантажень. Завдяки ресурсу понад 8000 циклів і 10-річній гарантії продуктивності рішення KSTAR підходять для підприємств, які прагнуть зменшити витрати на електроенергію та підвищити енергетичну незалежність.

Лінійка BlueSpark охоплює однофазні та трифазні гібридні інвертори потужністю від 3,68 до 12 кВт, а також акумуляторні модулі ємністю 5,1 кВт-год із можливістю масштабування системи до 40,8 кВт-год. Завдяки бездротовому підключенню Plug-and-Play інсталяція займає до 60% менше часу порівняно з традиційними рішеннями. Підтримка перевантаження за співвідношенням потужності постійного та змінного струму до 200% дає змогу ефективніше використовувати сонячну генерацію та знижувати вартість володіння системою. Ресурс понад 6000 циклів, 10-річна гарантія та сертифікація UL9540A й IEC62619 підтверджують надійність і безпечність рішень.

Також KSTAR пропонує рішення для інтеграції зарядних станцій для електромобілів у загальну енергетичну екосистему об’єкта. Алгоритми інтелектуального розподілу навантаження допомагають оптимізувати споживання електроенергії, підвищувати ефективність використання накопичувачів та забезпечувати стабільну роботу всієї інфраструктури.

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