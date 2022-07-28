Huawei офіційно представила HarmonyOS 3.0

28 июля 2022 г., 14:25

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Компанія Huawei презентувала нову версію своєї операційної системи - HarmonyOS 3.0.



Як зазначається, розробнику вдалося покращили продуктивність, конфіденційність та безпеку нової ОС.



Нагадаємо, що перша версія розробки була анонсована у середині 2019 року, а зараз, як стверджує Huawei, в неї вже понад 300 млн користувачів.



HarmonyOS 3.0 має новий вигляд, покращені віджети та багатозадачність.



Нова версія ОС веде журнал того, як часто кожна програма отримує доступ до вашого місцеперебування, камери, мікрофона, файлів або контактів. Вона також стежитиме за шкідливою поведінкою додатків, підозрілою мережевою активністю та іншими загрозами.



Система також має прості інструменти для видалення потенційно конфіденційних даних під час обміну фотографіями – наприклад, вбудований час та місце.



Huawei також працювала над оптимізацією платформи. HarmonyOS 3.0 покращує час запуску додатків і швидкість реагування, а також зменшує енергоспоживання під час користування (у порівнянні з HarmonyOS 2.0).



Як стверджує виробник, HarmonyOS 3.0 розширює основну ідею системи – створення «суперпристроїв», які являють собою комбінацію двох або більше розумних пристроїв, що працюють в унісон. Інтерфейс користувача досить простий, на ньому зображені під’єднані пристрої як бульбашки, і достатньо просто перетягувати одну до іншої, щоб об’єднати їх у суперпристрій.



Ось простий приклад: ви редагуєте відео на своєму Huawei MateBook, але хочете використовувати більший екран. Якщо у вас є, скажімо, MateStation X, ви можете просто перетягнути значок монітора на значок ноутбука, і ви миттєво активуєте бездротовий доступ до екрана.



Пристроям HarmonyOS не потрібно бути в спільній мережі Wi-Fi, щоб функція суперпристрою працювала. Вони відчуватимуть один одного, наприклад, планшет Huawei поруч із телефоном Huawei дозволить відповідати на дзвінки та показувати SMS-повідомлення так, ніби це той самий пристрій.



Віджети Universal Card легко адаптуються до різних форм, розмірів і стилів. Це дозволяє групувати їх разом, коли це доцільно.



Нова ОС також має можливість підключення до двох пар навушників (наприклад, FreeBuds Pro 2).



Huawei планує почати масове оновлення наявних пристроїв до HarmonyOS 3.0 у вересні.

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