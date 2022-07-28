Квартальний дохід Meta (Facebook) у річному вимірі впав на 1% до 28,82 млрд дол.

28 июля 2022 г., 13:35

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Meta, материнська компанія Facebook, повідомила про результати за минулий квартал.



Прибуток досяг 2,46 доларів на акцію проти очікуваних 2,59 доларів на акцію, згідно з Refinitiv.



Дохід у річному вимірі впав на 1% до 28,82 млрд дол. проти 28,94 млрд дол. очікуваних експертами.



Щоденна кількість активних користувачів (DAU) досягла 1,97 мільярда, а щомісячна (MAU): до 2,93 мільярда.



Середній дохід на користувача (ARPU) був 9,82 дол.



Як пише Reuters, акції Meta втратили приблизно половину своєї вартості з початку року, що підкреслює занепокоєння інвесторів щодо здоров’я основного бізнесу компанії з онлайн-реклами. Цей підрозділ постраждав через торішнє оновлення Apple конфіденційності в iOS, яке обмежило здатність Meta відстежувати користувачів, а також через ослаблення економіки, яке змусило деякі компанії скоротити свої рекламні бюджети.



Meta також опублікувала невтішний прогноз на третій квартал, посилаючись на «продовження слабкого середовища попиту на рекламу, яке спостерігалося протягом другого кварталу, що було зумовлене ширшою макроекономічною невизначеністю».



Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив під час телефонної розмови з аналітиками, що компанія скорочуватиме кількість персоналу протягом наступного року, оскільки вона має намір "затягувати пояси до уповільнення економіки". «Це період, який вимагає більшої інтенсивності, і я очікую, що ми зможемо зробити більше з меншими ресурсами», сказав Цукерберг.



Ще однією проблемою для Meta є постійне зростання TikTok, який захоплює користувачів і нарощує частку ринку реклами. Під час розмови Цукерберг сказав, що пропозиція Instagram Reels від Facebook, яка конкурує з TikTok, досягла 1 млрд долл. річного доходу. Однак, незважаючи на інвестиції Facebook у Reels, продукт не приносить дохід так ефективно, як Instagram Stories і основна стрічка новин.



Meta повідомила, що кількість співробітників збільшилася на 32% порівняно з роком раніше до 83 553 осіб. Однак раніше компанія зазначила, що планує уповільнити темпи найму, повторюючи настрої багатьох своїх технічних колег. Також очікується, що загальні витрати в 2022 році становитимуть від 85 до 88 млрд дол., порівняно з попередніми оцінками від 87 до 92 млрд дол.



Значні витрати спрямовуються на підрозділ Meta Reality Labs, який відповідає за розробку метавсесвіту та пов’язаних технологій віртуальної та доповненої реальності. Підрозділ отримав 452 мільйони доларів продажів, але зафіксував збиток у 2,8 млрд дол. у другому кварталі, і Meta каже, що за прогнозами він отримає менший дохід у третьому кварталі, ніж у другому.



Раніше цього тижня Meta підняла ціну на свою гарнітуру Quest 2 VR на 100 доларів, пославшись на зростання витрат на виробництво та доставку. Хоча Meta зараз є лідером з продажу гарнітур VR, ринок все ще крихітний у порівнянні з мобільною рекламою.



Оскільки компанія продовжує зосереджуватися на метавсесвіті в рамках свого корпоративного ребрендингу, вона також витрачає більше на продажі та маркетинг. У другому кварталі ці витрати зросли на 10% порівняно з минулим роком до 3,6 млрд долл.

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