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Японія надасть Kioxia і Western Digital 680 млн дол. на збільшення виробництва чипів

28 июля 2022 г., 15:25
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Як повідомляє Reuters, у вівторок уряд Японії заявив, що надасть 92,9 мільярда ієн (680 млн дол.) компаніям Kioxia Holdings і Western Digital, як допомогу для збільшення виробництва та постачання чипів пам’яті.

Ця субсидія є частиною більш ширшої спроби відродити виробництво мікросхем у Японії, оскільки напруженість між Китаєм і Сполученими Штатами та збої під час пандемії COVID-19 викликають занепокоєння щодо того, що японські компанії, такі як автовиробник Toyota Motor, можуть бути обмежені у постачаннях напівпровідниками.

Фінансова допомога надається напередодні запланованої на цьому тижні поїздки до Сполучених Штатів міністра торгівлі Коїчі Хагіуди (Koichi Hagiuda) та міністра закордонних справ Йошімаси Хаясі (Yoshimasa Hayashi) для перших в історії переговорів із американськими колегами щодо розширення співпраці у сфері промислової та економічної безпеки.

Kioxia, яка була відокремлена від Toshiba, і Western Digital керують спільним заводом по виробництву мікросхем флеш-пам’яті в Йоккаічі у центральній Японії.

Уряд Японії також інвестує в завод з виробництва напівпровідників, який будує TSMC у Західній Японії разом із Sony і виробником автозапчастин Denso.

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