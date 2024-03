«Хуавей Україна» підтримує українських студентів у межах MWC та European Talent Summit 2024

5 марта 2024 г., 15:35

За заявою Huawei, компанія організувала Huawei Talent Summit у межах цьогорічного Всесвітнього мобільного конгресу (MWC) в Барселоні, де представила низку ініціатив, зокрема програму розвитку молодих лідерів, спільний проєкт Huawei та ЮНЕСКО з безперервної освіти (UIL) і програму стартапів Huawei Cloud, а також оголосила про майбутнє спонсорство Європейської дівочої олімпіади з інформатики. Крім того, за підтримки «Хуавей Україна» на заході перед міжнародною аудиторією виступила українська студентка, яка торік представляла у межах програми «Насіння для майбутнього» інклюзивний проєкт. Так, компанія докладає максимум зусиль для підтримки й розвитку талановитої молоді у сфері ІКТ по всьому світу й, зокрема, в Україні.



Учасниками саміту стали провідні міжнародні організації, у тому числі Міжнародна спілка електрозв’язку (ITU) та ЮНЕСКО, представники урядів Греції, Кенії, Мексики, жінки-лідерки галузі, підприємці й учасники програм Huawei Cloud Startup і «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future). Їхні виступи об’єднала тема цьогорічного заходу — «Виховання досконалості в цифровому світі».



Україну на саміті Huawei представляла Катерина Давиденко, студентка ДУІКТ. Торік її команда презентувала у межах програми Huawei «Насіння для майбутнього» інклюзивний стартап — робота-помічника для дітей з інвалідністю. Винахід допомагає стежити за прийманням необхідних пігулок і рідин протягом дня та підтримує функції для спрощення побуту батьків чи опікунів дітей з інвалідністю. Як згадує студентка, раніше вона не могла уявити, що її інклюзивний проєкт-мрія може бути втілений у життя так швидко і ще й за допомогою провідних фахівців країни. Вона подала заявку на участь у програмі «Насіння для майбутнього», і вже за пів року це рішення принесло ефектний врожай. Адже сьогодні, після реалізації власного стартапу за підтримки «Хуавей Україна», перед дівчиною відкрилося ще більше можливостей професійного розвитку.



«Програма «Насіння для майбутнього» і «Хуавей Україна» змінили моє життя, а подорож до Барселони для участі у заході MWC24 стала незабутнім досвідом. Тут я зустріла талановитих і завзятих молодих людей з усього світу, познайомилася з їхніми амбітними ідеями: від дискусій про штучний інтелект і до рішень у галузі відновлювальних джерел енергії. Отриманий досвід зміцнив мою віру у здатність технологій стимулювати прогрес і розв’язувати нагальні виклики, які стоять перед світовою спільнотою. Також участь у саміті та зустріч з однодумцями підсилили мій оптимізм щодо майбутнього і мотивацію триматися обраного шляху. Дякую всім, хто підтримував мене!», — говорить Катерина Давиденко.



Також під час саміту було представлено цифровий бейдж Huawei ICT Academy, який викладачі та студенти-учасники ІКТ-академій з усього світу можуть застосовувати у своїх соцмережах, зокрема в LinkedIn. Це допоможе їм покращити особистий бренд і продемонструвати досягнення потенційним роботодавцям. Наразі Huawei співпрацює з 2700 коледжами та університетами у понад 100 країнах світу в межах програми ICT Academy, де щороку навчаються понад 250 тис. осіб.



«Усі програми співпраці «Хуавей Україна» з вітчизняними закладами вищої освіти мають на меті допомогти освітній галузі у фінальній стадії підготовки фахівців для телеком-ринку — через практичні навички, здобуті на сучасному обладнанні та підкріплені відповідними сертифікатами, збудувати для майбутніх випускників місток від диплома до першого робочого місця. Ми пишаємося Катериною та іншими студентами, які після наших програм отримали нові можливості, побачили нові перспективи та будують плани втілення свої професійних мрій, — коментує Володимир Білавка, заступник директора з питань персоналу компанії «Хуавей Україна».



Talent Summit — не єдиний приклад участі українських студентів у міжнародних ініціативах Huawei. Загалом освітні програми компанії наразі реалізовані у понад 150 країнах, зокрема в Україні, й допомогли понад 2,83 млн людей. Так, у січні 2024 року «Хуавей Україна» відправила випускницю ДУІКТ і переможницю конкурсу «Насіння для майбутнього» Тамару Берестяну на захід European Seeds for the Future у Китай. Протягом тижня разом зі студентами з 18 країн вона брала участь у тренінгах і воркшопах, де отримувала нові знання та прокачувала навички у сфері ІКТ для їх подальшого застосування на практиці. А у 2022 році студентка з України вперше потрапила до «Школи жіночого лідерства в епоху цифрових технологій», випередивши у змаганнях 2500 студенток і фахівчинь зі всієї Європи.

