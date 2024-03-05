Intel відокремлює Altera у компанію з потенційною вартістю у 55 млрд

5 марта 2024 г., 16:33

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Корпорація Intel офіційно повідомила про відродження бренду Altera, позиціонуючи його як окрему компанію з виробництва FPGA з амбітними цілями щодо розширення ринку та інновацій.

Зазначається, що цей крок є частиною стратегії Intel, спрямованої на задоволення зростаючого попиту на FPGA, зумовленого досягненнями в галузі штучного інтелекту та машинного навчання. З оновленим фокусом і лідерством, Altera націлена на значну ринкову оцінку у 55 мільярдів доларів протягом наступних кількох років.

Intel також підкреслила, що під керівництвом Сандри Рівери (Sandra Rivera), досвідченого ветерана Intel, компанія Altera розпочинає нову подорож, щоб відновити свої позиції на ринку FPGA.

Altera має намір представити оновлений портфель FPGA, включивши можливості штучного інтелекту в структуру своїх продуктів. Компанія має на меті скористатися зростаючою інтеграцією AI в різні сектори, пропонуючи індивідуальні рішення для вбудованих пристроїв і систем. Дорожня карта Altera включає запуск серії Agilex, орієнтованої на різні сфери застосування - від малопотужних вбудованих пристроїв до високопродуктивних обчислень.

Нагадаємо, Intel поглинула компанію Altera у 2015 році.

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