Міноборони масштабує цифровий облік у війську

6 апреля 2026 г., 8:15
Міноборони заявило по масштабування цифрового обліку у війську і cкорочення бюрократії на всіх рівнях.

У військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено.

Як зазначається, найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів.  

Також скорочено паперову роботу на всіх рівнях:
28 документів - служби забезпечення;
16 - центри забезпечення; 
12 - склади;
15 - підрозділи.

Підкреслюється, що це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління.

Паралельно спрощуються процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:
    Автоматизували переведення військового майна в експлуатацію: тепер не потрібно змінювати категорію майна з «1» (нове) на «2» (експлуатація) через паперові акти - це відбувається в системі без зайвих дій з боку військових.
    Спростили постачання товарів оборонного призначення: вони розподіляються до військових частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно - не треба чекати підписів акту, щоб віддати майно підрозділам.
    Зробили гнучкішим облік безпілотників: їх можна розукомплектувати одразу після надходження до частини і обліковувати компоненти окремо. Це дає змогу передавати підрозділам саме те, що їм потрібно в моменті. Наприклад, якщо підрозділ уже має пускову установку і станцію керування, а потребує лише борта, його можна передати лише його - без очікування чи списання всього комплексу.

Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська.

Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна.

