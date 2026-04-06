Міноборони масштабує цифровий облік у війську

Міноборони заявило по масштабування цифрового обліку у війську і cкорочення бюрократії на всіх рівнях.



У військових частинах, де вже працює цифровий облік, більше не потрібно вести паперові журнали, книги й звіти. Якщо інформація є в системі - дублювання на папері заборонено.



Як зазначається, найбільше змін відчують військові частини - для них скасували 56 паперових документів.



Також скорочено паперову роботу на всіх рівнях:

28 документів - служби забезпечення;

16 - центри забезпечення;

12 - склади;

15 - підрозділи.



Підкреслюється, що це системне рішення, де паперовий облік зникає на всіх рівнях управління.



Паралельно спрощуються процеси, щоб забезпечення доходило швидше до підрозділів:

Автоматизували переведення військового майна в експлуатацію: тепер не потрібно змінювати категорію майна з «1» (нове) на «2» (експлуатація) через паперові акти - це відбувається в системі без зайвих дій з боку військових.

Спростили постачання товарів оборонного призначення: вони розподіляються до військових частин за накладною, а акт для оплати формується паралельно - не треба чекати підписів акту, щоб віддати майно підрозділам.

Зробили гнучкішим облік безпілотників: їх можна розукомплектувати одразу після надходження до частини і обліковувати компоненти окремо. Це дає змогу передавати підрозділам саме те, що їм потрібно в моменті. Наприклад, якщо підрозділ уже має пускову установку і станцію керування, а потребує лише борта, його можна передати лише його - без очікування чи списання всього комплексу.



Менше бюрократії - більше часу на бойові завдання. Швидкий і зручний облік дає змогу швидше ухвалювати рішення й підвищує ефективність війська.



Важливо: ці зміни працюють там, де вже розгорнуто цифрову систему обліку майна.

