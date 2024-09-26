HPE розширює можливості автоматизації управління мережами на основі АІ

26 сентября 2024 г., 14:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення HPE Aruba Networking Central, рішення для управління мережами на основі штучного інтелекту, орієнтованого на безпеку, новими інтелектуальними знаннями та можливостями, включно з інтеграцією OpsRamp для моніторингу мережевих пристроїв сторонніх виробників, як-от Cisco, Juniper Networks і Palo Alto Networks.



Чк зазначаеться, нові можливості HPE Aruba Networking Central також охоплюють поліпшений механізм конфігурації мережевих пристроїв, розширену спостережливість мережі та оптимізацію мережі за допомогою штучного інтелекту, отриманого від клієнтської бази, що швидко зростає.



«HPE Aruba Networking Central розвиває AI Networking за допомогою нових можливостей наступного покоління, створених для автоматизації мережі за допомогою AI», - заявив Девід Г'юз (David Hughes), директор із продуктів HPE Aruba Networking. «Ми розширюємо наші аналітичні матеріали на основі штучного інтелекту для мереж і систем безпеки, охоплюючи продукти широкого спектра галузевих постачальників, надаючи клієнтам величезну перевагу в їхній здатності контролювати, прогнозувати та керувати мережею, забезпечуючи їм сильні позиції для реалізації їхніх стратегій AI Networking».



Технології, придбаної HPE у 2023 році, OpsRamp розширюють можливості HPE Aruba Networking Central з контекстного спостереження за мережею, додаючи відомості про мережеві пристрої, як-от бездротові точки доступу, комутатори, брандмауери та маршрутизатори різних виробників. Ця нова опція допомагає зменшити «мертві зони» гетерогенної мережі та прискорити виконання загальних завдань з моніторингу стану та усунення неполадок.



Можливості HPE Aruba Networking Central з моніторингу цифрового досвіду (DEM) також були розширені завдяки інтеграції в інтерфейс HPE Aruba Networking моніторингу User Experience Insight (UXI). У поєднанні з датчиками HPE Aruba Networking UXI ця можливість дає змогу безперервно відстежувати дотримання угоди про рівень обслуговування (SLA) від користувача до застосунку з одного вікна.



Щоб ще більше спростити конфігурацію мережі у масштабі, управління пристроями в HPE Aruba Networking Central містить додавання спільної моделі конфігурації для дротових, бездротових і шлюзових продуктів HPE Aruba Networking, нові можливості ієрархічних конфігурацій і 90 нових API.



«Сучасні мережі стають дедалі складнішими через наплив взаємодій із клієнтами, пристроїв IoT, даних AI і загроз безпеки. Від ІТ-команд вимагають робити більше з меншими витратами, тому їм потрібні рішення для автоматизації мереж, які забезпечують цілісність сервісів і прискорюють усунення несправностей», - стверджує Марк Лірі (Mark Leary), директор із досліджень у сфері спостережуваності та автоматизації мереж в IDC. «Завдяки інтеграції моніторингу сторонніх виробників в HPE Aruba Networking Central, клієнти можуть отримати важливі відомості про свою наскрізну мережеву інфраструктуру і використовувати більш уніфікований і раціональний підхід до управління мережею. Контекстна спостережливість мережі дуже важлива в цю гіперпідключену цифрову епоху. Вона дає змогу мережевим командам працювати розумніше, підвищувати ефективність використання ресурсів і отримувати більше користі від наявних ресурсів».



Підкреслюється, що всі вищезгадані поліпшення будуть доповнені втричі більшою кількістю навчених AI-моделей, доданих за останні шість місяців, які значно скорочують час і зусилля на планування, розгортання, управління, усунення неполадок і оптимізацію мереж. Нові навчені та налаштовані класифікаційні AI-моделі наразі отримують дані з озера даних з телеметрією від більш ніж 4,6 млн керованих мережею пристроїв і більш ніж 1,6 млрд унікальних кінцевих точок клієнтів, що означає експоненціальне зростання у 2024 році.



Раніше цього року компанія HPE Aruba Networking оголосила про розширення можливостей управління мережами AIOps завдяки інтеграції декількох генеративних AI-моделей Large Language Models (LLM) у HPE Aruba Networking Central. У 2024 році HPE також представила нові функції спостереження і моніторингу безпеки на основі штучного інтелекту в HPE Aruba Networking Central для усунення ризиків безпеки IoT, а також запустила можливості виявлення і реагування на мережі на основі поведінкової аналітики (NDR), які також надає HPE Aruba Networking Central.



Нагадаємо, HPE Aruba Networking Central - це хмарне рішення для управління мережею, яке продається як SaaS, а також входить до підписки HPE GreenLake for Networking (NaaS), доступної через платформу HPE GreenLake. Останній набір можливостей AI Networking буде доступний для публічного попереднього перегляду з жовтня 2024 року. Моніторинг сторонніх виробників, інтеграція UXI та можливості налаштування окремих пристроїв будуть додані в публічну попередню версію до кінця 2024 року.

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