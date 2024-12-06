Містобудівний кадастр забезпечить прозорість, зменшення бюрократії та прискорення процесів

6 декабря 2024 г., 13:51

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що створює Містобудівний кадастр. Цифрові системи мають забезпечити прозорість будівельної галузі, прибрати бюрократію, пришвидшити процеси відновлення країни та зроблять необхідні дані легко доступними для громадян, забудовників й органів влади.

На державному рівні Містобудівний кадастр об’єднає сім систем та реєстрів у сфері будівництва: Реєстр містобудівної документації; Єдину державну електронну систему у сфері будівництва; Реєстр будівель і споруд; Адресний реєстр; Реєстр адміністративно-територіальних одиниць; Електронну систему ціноутворення; Базу даних енергоефективності будівель

«Команда Мінцифри займається цифровізацією будівельної сфери протягом останніх п’яти років. Ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, якою вже скористалися більш як 1,5 млн українців. Система дозволила цифрувати галузь, запустити електронні послуги та прибрати корупційні ризики. Окрім цього, вже в умовах повномасштабної війни створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який дозволив запустити послугу єВідновлення. Тож запуск Містобудівного кадастру – наступний логічний крок у цифровізації галузі будівництва та подальшої прозорої відбудови», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Наступні кроки – розширення можливостей Містобудівного кадастру, верифікація даних у ЄДРА та впровадження електронних інструментів для громад.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора