Містобудівний кадастр забезпечить прозорість, зменшення бюрократії та прискорення процесів

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Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що створює Містобудівний кадастр. Цифрові системи мають забезпечити прозорість будівельної галузі, прибрати бюрократію, пришвидшити процеси відновлення країни та зроблять необхідні дані легко доступними для громадян, забудовників й органів влади.
На державному рівні Містобудівний кадастр об’єднає сім систем та реєстрів у сфері будівництва: Реєстр містобудівної документації; Єдину державну електронну систему у сфері будівництва; Реєстр будівель і споруд; Адресний реєстр; Реєстр адміністративно-територіальних одиниць; Електронну систему ціноутворення; Базу даних енергоефективності будівель
«Команда Мінцифри займається цифровізацією будівельної сфери протягом останніх п’яти років. Ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, якою вже скористалися більш як 1,5 млн українців. Система дозволила цифрувати галузь, запустити електронні послуги та прибрати корупційні ризики. Окрім цього, вже в умовах повномасштабної війни створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який дозволив запустити послугу єВідновлення. Тож запуск Містобудівного кадастру – наступний логічний крок у цифровізації галузі будівництва та подальшої прозорої відбудови», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
Наступні кроки – розширення можливостей Містобудівного кадастру, верифікація даних у ЄДРА та впровадження електронних інструментів для громад.
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