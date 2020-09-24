HPE MSA Gen6 — модульный интеллектуальный all flash массив нового поколения

24 сентября 2020 г., 17:05

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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила обновление модульного интеллектуального массива HPE Modular Smart Array (MSA). HPE MSA Gen 6 — это гибридное решение начального уровня на основе флэш-накопителей, нацеленное на малый и средний бизнес и призванное обеспечить производительность и автоматизацию процессов даже при ограниченном бюджете.

Новинка построена на модернизированной архитектуре, которая включает ряд новых высокопроизводительных контроллеров iSCSI, SAS и Fibre Channel Gen6, а также выбор жестких дисков и твердотельных накопителей. Функция многоуровневого хранения перемещает горячие данные на быстрые носители в режиме реального времени, позволяя клиентам более эффективно максимизировать производительность SSD и емкость HDD в зависимости от потребностей рабочей нагрузки.

Для установки MSA Gen 6 не нужны специализированные знания в области IT, поскольку хранилище предусматривает интуитивную настройку и легкое управление в режиме hands-free. А для защиты данных малого и среднего бизнеса модульные интеллектуальные массивы HPE Modular Smart Arrays (MSA) обеспечивают легкий доступ к ним сотрудников, независимо от расположения их рабочего места.

Среди основных обновлений сервиса стоит отметить новый инструмент HPE MSA Health Check, который защищает от простоев и вовремя прогнозирует сбои. Тесты HPE показывают, что клиенты, которые активно используют функцию MSA Health Check, обращаются в службу поддержки HPE MSA на 76% меньше.

Сообщается, что новая архитектура RAID-контроллера Gen6 обеспечивает до 50% более высокую производительность по сравнению с предыдущими контроллерами Gen5. Задержки системы снижены, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям и данным.

Усовершенствования в опции многоуровневого хранения Performance Tiering позволяют настроить высокопроизводительное решение SAN с минимальным количеством твердотельных накопителей. Это позволяет HPE MSA обеспечивать ускорение приложений при различных рабочих нагрузках. В моделях Gen6 используется новый интеллектуальный алгоритм Tiering 2.0, который обеспечивает ускорение приложений при различных рабочих нагрузках до 45% больше, чем предыдущие модели. Автоматически реагируя на изменения ввода-вывода в режиме реального времени, расширенная опция Performance Tiering помогает сохранять «горячие» данные на быстрых носителях (таких как SSD), дополнительно ускоряя время доступа и повышая производительность как системы, так и пользователей.

MSA Data Protection Plus (MSA-DP +), новая функция защиты данных на основе RAID, существенно улучшает традиционную технологию RAID. Если диск выходит из строя, производительность восстановления в 25 раз выше, чем в RAID 6. Это означает, что диск можно восстановить в кратчайшие сроки. Такая функция может устранить необходимость в запасных дисках в режиме ожидания и значительно упростить расширение или увеличение емкости массива. Эта функция защиты распространяется на все диски и исключает выделенные запасные жесткие диски, которые не используются для повышения общей эффективности и производительности системы. В случае сбоя диска MSA DP + сокращает время восстановления почти в 25 раз, значительно сокращая время нахождения массива в ухудшенном или уязвимом состоянии.

Интеграция с HPE Cloud Volumes Backup призвана предоставить клиентам простой и недорогой путь к защите данных в облаке, при этом с экономией средств на отдельном устройстве резервного копирования. С помощью HPE Cloud Volumes Backup, заказчики могут быстро перенести свои данные в облака без изменения существующих рабочих нагрузок резервного копирования. Облачные сервисы HPE Cloud Volumes Backup теперь также доступны через HPE GreenLake.

В линейку HPE MSA Storage вошли три новые модели Gen6:

HPE MSA 1060: для пользователей с фиксированной емкостью и производительностью, для поддержки небольших ІТ-нагрузок.

HPE MSA 2060: для более масштабных динамических рабочих нагрузок. Имеет более чем вдвое более высокую производительность и почти втрое большую емкость по сравнению с HPE MSA 1060.

HPE MSA 2062: для пользователей с высокими требованиями, которые изначально ищут идеальное многоуровневое хранилище. Включает HPE MSA 2060 в комплекте с двумя твердотельными накопителями емкостью 1,92 ТБ и лицензией Advanced Data Service, что дает пользователю экономию до 31% от розничной цены.

Все массивы MSA Gen6 включают стандартный набор функций, которые нацелены на клиентов малого и среднего бизнеса, желающих перейти на гибридную флэш-инфраструктуру SAN. Новая утилита HPE MSA Storage Management (SMU v4) обеспечивает интуитивно понятные, пошаговые управляемые рабочие процессы, которые настраивают массив прямо из коробки, устраняют типичные ошибки и значительно улучшают взаимодействие с пользователем.

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