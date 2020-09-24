Атомарно тонкий фотодетектор обладает уникальными рабочими характеристиками

24 сентября 2020 г., 17:45

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В австралийском yниверситете RMIT учёными создан прототип первого в мире фотодетектора, чувствительного ко всем оттенкам видимого диапазона. Кроме того, новый сверхэффективный фотодетектор как минимум в 1000 раз тоньше любого коммерческого аналога. Это открывает заманчивые перспективы радикальной миниатюризации одного из фундаментальных компонентов потребительской и промышленной электроники.

По словам Вайшнави Кришнамурти (Vaishnavi Krishnamurthi) главного автора публикации об этой разработке в журнале Advanced Materials, в сегодняшних технологиях фотодетекторов уменьшение толщины обычно ведёт к ухудшению производительности. «Но нам удалось разработать устройство, обладающее бескомпромиссными характеристиками, несмотря на то, что оно тоньше нанометра, или примерно в миллион раз меньше ширины булавочной головки», — сказала она.

Сотрудники Инженерной школы RMIT отказались от многослойной модели, на которой базируются современные фотодетекторы. Вместо этого, они заставили работать всего один слой атомарной толщины, причём сделать это им удалось без ухудшения быстродействия сенсора, его светочувствительности и спектрального диапазона.

Прототип регистрирует свет начиная с глубокого ультрафиолета и заканчивая ближним инфракрасным спектром, кроме того он срабатывает в 100 тысяч раз быстрее мгновения ока.

Моносульфид олова, на котором основан новый фотодетектор, дёшев и широкодоступен, что делает его привлекательным для применения в электронике и оптоэлектроника.кроме того именно ему устройство обязано своей чрезвычайно высокой чувствительностью в условиях слабого освещения на всём протяжении рабочего диапазона частот.

Команда RMIT сейчас рассматривает возможные промышленные приложения для своего фотодетектора, который можно интегрировать с существующими технологиями микроэлектроники, такими как КМОП.

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