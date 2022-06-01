HP змогла наростити продажі у минулому кварталі на 3,9% до 16,5 млрд дол.

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HP Inc. випустила перший звіт про фінансові результати чергового кварталу, який завершився 30 квітня, але знадобився ще місяць, щоб сформувати фінансовий звіт за період.
Виторг компанії перевершив очікування аналітиків, збільшившись у річному вимірі на 3,9% до 16,5 млрд дол.
Як підкреслюють аналітики, зростання попиту на комп'ютери в корпоративному сегменті (на 18%) компенсувало значне зниження (на 6%) у масовому споживчому. У підрозділу з випуску ПК на продажі в комерційному секторі довелося 65%.
Виторг підрозділу персональних систем HP зріс на 9,2% до 11,5 млрд дол.
Продаж у напрямку друку у минулому кварталі виявилася менша на 7%, ніж рік тому - близько 5 млрд дол. Тут той самий тренд - у споживчому секторі виторг скоротився на 12%, у комерційному - на 4%. Цікаво, що споживачі почали менше друкувати - від постачання витратних матеріалів компанія отримала на 6% менше грошей у річному вимірі.
Аналітики доповідають, що дефіцит компонентів та перебої з логістикою, як і раніше, заважають HP задовольняти попит на свою продукцію повною мірою, але ситуація стала краще у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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