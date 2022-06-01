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У Львові стартує Uber Aid Shuttle

1 июня 2022 г., 15:05

За заявою Uber, з сьогодні між Львовом та прикордонним переходом Шегині починає роботу сервіс Uber Aid Shuttle, щоб допомогти місцевим громадам впоратися з нестачею палива. Нагадаємо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Uber допомагав покривати необхідні транспортні потреби між Львовом та прикордонним переходом Шегині за допомогою служби Uber Aid.

Сервіс Uber Aid Shuttle дозволяє зручно та безплатно забронювати до 4 місць у комфортабельному автобусі між Львівським Приміським вокзалом та прикордонним переходом Шегині через додаток Uber.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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