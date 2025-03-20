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HP випускає свій перший модульний ноутбук

20 марта 2025 г., 11:45
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Як повідомляє TechRadar, компанія HP вперше випустила модульний ноутбук, який презентовано на виставці Amplify 2025.
 
HP EliteBook 8 G1 має модульну конструкцію для швидкої заміни компонент, серед яких акумулятор, вентилятори, твердотільний накопичувач, пам'ять і клавіатура.
 
Як зазначається,  самовирівнюваний дисплей і доступні компоненти спрощують ремонт і модернізацію
 
Готовий до роботи EliteBook 8 G1 з процесором AMD або Intel розроблений таким чином, щоб його можна було легко відремонтувати або модернізувати. HP заявляє, що акумулятор, вентилятори, SSD-накопичувач і пам'ять SODIMM можна замінити менш ніж за 10 хвилин. А бездротова локальна мережа і мобільні широкосмугові карти M.2 також мають повний доступ і можуть бути швидко замінені. 
 
HP заявляє, що новий EliteBook 8 G1 був «перероблений зсередини і зовні», пропонуючи на 224% кращу енергоефективність. Ці системи виготовляються з використанням різноманітних перероблених матеріалів, включаючи скло, олію, рідкоземельні магніти, магній, алюміній та пластик з океанічних відходів.
 
Існує вибір між ПК зі штучним інтелектом наступного покоління (з NPU 40-60 TOPS) та звичайними системами (з NPU менш ніж 40 TOPS). Вони представлені моделями G1a (AMD) або G1i (Intel), доступними в 13-дюймовому, 14-дюймовому та 16-дюймовому розмірах.
 
Усі моделі мають дисплей WUXGA (1920x1200), оновлений тонший корпус, новий колір Glacier Silver, збільшений трекпад, зчитувач відбитків пальців у кнопці живлення, два порти Thunderbolt 4, USB-C та USB-A, HDMI 2.1, підтримку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 або 5.4, а також опціонально NFC та зчитувач смарт-карт. Вони підтримують до 64 ГБ оперативної пам'яті і до 2 ТБ SSD-накопичувача.

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