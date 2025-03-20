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До портфеля ASBIS увійшли рішення для зберігання даних StorONE

20 марта 2025 г., 12:25
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До портфеля ASBIS увійшли рішення для зберігання даних StorONE

Група ASBIS посилює позиції в перспективному сегменті систем зберігання даних підписанням дистриб’юторської угоди з розробником програмного забезпечення для корпоративного зберігання даних StorONE, дія якої поширюється на регіон EMEA.

StorONE – технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для управління і зберігання даних. Її програмне забезпечення дає змогу підприємствам оптимізувати IT-інфраструктуру, підвищувати продуктивність і скорочувати витрати. Рішення StorONE вирізняються масштабованістю, гнучкістю і високою продуктивністю, підтримуючи роботу з різними платформами, включно з жорсткими дисками, флешпам'яттю та іншими технологіями зберігання.

StorONE усуває розрізненість сховищ та інтегрує передові технології захисту даних, створюючи гнучку та перспективну платформу, що підходить для будь-яких сценаріїв, протоколів і розгортань – як у локальній інфраструктурі, так і в хмарі. Незалежна від апаратних рішень архітектура позбавляє від прив’язки до конкретних вендорів, забезпечуючи підтримку різних типів дисків без необхідності складних і витратних міграцій.

Платформа ONE Enterprise Storage від StorONE забезпечує максимальну продуктивність і ефективність при зниженні витрат і труднощів, не жертвуючи безпекою. Вбудований захист від програм-вимагачів, механізми забезпечення цілісності даних та інтелектуальна автоієрархія зберігання дають змогу досягати високої продуктивності, економії та стійкості інфраструктури.

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